FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yoğun talep var! Termoslarla almaya geliyorlar

Yoğun talep var! Termoslarla almaya geliyorlar

21.07.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’ya özgü bölge lezzetlerinden olan doğal limon dondurması üretimi sıcaklıkların artması ile birlikte ikiye katlandı. Limon dondurması üreticisi Atike Yavuz, Siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapıyoruz. Termoslarla gelip alıyorlar.' dedi.

Yoğun talep var! Termoslarla almaya geliyorlar

Bu yıl sıcakların geç başlamasıyla Nisan ayında başlayan limon dondurması sezonun Haziran ayında yoğunlaştığını ve son günlerde artan sıcaklar ile birlikte yoğun bir dönem geçirdiklerini kaydeden kadın dondurmacılar ilgiden memnunlar.

28a1827a-2554-4f7e-83b9-714b62f3dc49

Limon dondurması üreticisi Atike Yavuz, “Bu yıl yaz geç geldi ama havaların çok ısınması ile birlikte dondurmaya yoğun bir talep var. Günlük en az 500 kilogram limon dondurması üretiyoruz.

36f10187-307f-48a2-bfb6-1b1b83274fa7

Siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapıyoruz. Osmaniye’den, Adana’nın ilçelerinden yoğun talep var. Termoslarla gelip alıyorlar. Bizlerde üretmekten mutluyuz” dedi.

9f9f901b-ff16-4289-8e1d-61372544c812

Torunlarına limon dondurması almak için Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden geldiklerini kaydeden bir vatandaş bölgede sadece Kozan’da yapıldığı için kilometrelerce yol geldiklerini kaydetti.

20b944ec-57f8-4c93-82f9-b997d9f8848c

Atatürk Parkı’nda limon dondurması satan İlami Tokuş ise günlük 10 termos limon dondurmasının hızla tüketildiğini belirterek "Her yerden bu lezzet için geliyorlar. Bölgeye özgü lezzet olduğu için yoğun talep var bizde mutluyuz” diye konuştu. (İHA)

Prime Alışveriş Festivali… Bu müthiş fırsatları kaçırmayın! (21.07.2022)

Samsung Cep Telefonları

Akıllı Saatler

Cep Telefonları ve Aksesuarları

Televizyon ve Ev Sinema Sistemleri

Elektrikli Küçük Ev Aletleri

Philips Kişisel Bakım Ürünleri

Philips Ev Yaşam Ürünleri

Adidas Spor Giyim

Stanley Termos ve Soğutucu Çantalar

Nespresso Kahve Makineleri

Sony Ürünleri

Bebek Bakım Ürünleri

Tüm Fırsatlar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da orman yangınları fiyatları vurdu! Muğla'da orman yangınları fiyatları vurdu!
Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsinizEmeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz
Motorinden sonra benzine de üst üste indirimMotorinden sonra benzine de üst üste indirim
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Muğla'da orman yangınları fiyatları vurdu!

Muğla'da orman yangınları fiyatları vurdu!

Altını 'korkarak' yasakladılar!

Altını 'korkarak' yasakladılar!

Borcu olan dikkat: Faizler arttı

Borcu olan dikkat: Faizler arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

''Babamın tedavisi için erotik fotoğraflarımı satıyorum''

''Babamın tedavisi için erotik fotoğraflarımı satıyorum''

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.