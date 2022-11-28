Yoğunluk başladı! 1 Aralık'ta başlıyor... Yeni yılda cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Milyonlarca araç sahini için için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı.1 Aralık tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması için araç sahiplerine önemli uyarı geldi. 1 Ocak 2023'ten itibaren yeniden değerleme oranının da devreye girmesiyle birlikte kış lastiği takmayanlara kesilen ceza artacak.

Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Uzmanlar, kasım ayı itibariyle havaların soğumaya başladığı ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihinin beklenmemesi uyarısında bulunuyor.

“HALKIMIZ KARIN YAĞMASINI BEKLİYOR”

İHA muhabirine konuşan oto lastik ustası Yusuf Sancak, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte işlerindeki hareketliliğin arttığını belirtti. Oto lastikçilerin lastik değişiminde lastik basınç sensörüne dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Sancak, “Lastik sökülüp takıldığında havuza atılıp kontrol edilmesi lazım. Ancak birçoğu lastikçi bunu yapmıyor. Diğer taraftan 1 Aralık itibariyle kar tipi lastiklerin taktırılması gerekiyor. Ancak halkımız karın yağmasını bekliyor. Zamanında değiştirmeleri daha iyi olacaktır. Karın düştüğü ilk gün lastik değişimlerini yetiştiremiyoruz. Bir ay öncesinde taktırılması daha iyi olur. Bizim işler de daha rahat olur ve yoğunluk oluşmaz” diye konuştu.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği takmanın zorunlu olduğu durumlar ve araçlar hakkında bilgi veren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, kış lastiği takmak zorundalar. 1 Aralık itibarıyla başlayacak kış lastiği zorunluluğunun tarihi sıcaklıklara göre il valileri tarafından belirlenir. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan aracın işletenine 846 TL idari para cezası verilir. Kış lastiği; kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde zorunludur. Ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römaork lastikleri zorunlu değildir" dedi.

'CEZA ÜCRETİ 1 OCAK’TAN İTİBAREN ARTACAK'

Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçların lastik takmama cezasının Ocak 2023’ten itibaren artacağını belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, şöyle konuştu:

-Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunludur. 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 846 liradır.

-Ceza 1 Ocak 2023’den itibaren yeniden değerleme oranında artacaktır.

-Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmelidir.

-Zorunlu uygulamanın başlamasından önce yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalıdır.

-Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı, aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyüktür."

2 BİN 534 TL OLACAK

Öte yandan kış lastiği taktırmama cezasının yeni yılla birlikte 2 bin 534 TL olması bekleniyor. (İHA)

