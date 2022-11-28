FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yoğunluk başladı! 1 Aralık'ta başlıyor... Yeni yılda cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Yoğunluk başladı! 1 Aralık'ta başlıyor... Yeni yılda cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

28.11.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da hava sıcaklığının akşam sıfırın altına düşmesiyle birlikte oto lastikçilerde kış mesaisi başladı. 1 Aralık itibarıyla başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu Nisan ayında sonra erecek. Kurala uymayan ticari araçların sürücülerine 846 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek. Öte yandan kış lastiği taktırmama cezasının yeni yılla birlikte 2 bin 534 TL olması bekleniyor

Yoğunluk başladı! 1 Aralık'ta başlıyor... Yeni yılda cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Milyonlarca araç sahini için için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı.1 Aralık tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması için araç sahiplerine önemli uyarı geldi. 1 Ocak 2023'ten itibaren yeniden değerleme oranının da devreye girmesiyle birlikte kış lastiği takmayanlara kesilen ceza artacak.

Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Uzmanlar, kasım ayı itibariyle havaların soğumaya başladığı ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihinin beklenmemesi uyarısında bulunuyor.

arac1

“HALKIMIZ KARIN YAĞMASINI BEKLİYOR”

İHA muhabirine konuşan oto lastik ustası Yusuf Sancak, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte işlerindeki hareketliliğin arttığını belirtti. Oto lastikçilerin lastik değişiminde lastik basınç sensörüne dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Sancak, “Lastik sökülüp takıldığında havuza atılıp kontrol edilmesi lazım. Ancak birçoğu lastikçi bunu yapmıyor. Diğer taraftan 1 Aralık itibariyle kar tipi lastiklerin taktırılması gerekiyor. Ancak halkımız karın yağmasını bekliyor. Zamanında değiştirmeleri daha iyi olacaktır. Karın düştüğü ilk gün lastik değişimlerini yetiştiremiyoruz. Bir ay öncesinde taktırılması daha iyi olur. Bizim işler de daha rahat olur ve yoğunluk oluşmaz” diye konuştu.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği takmanın zorunlu olduğu durumlar ve araçlar hakkında bilgi veren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, kış lastiği takmak zorundalar. 1 Aralık itibarıyla başlayacak kış lastiği zorunluluğunun tarihi sıcaklıklara göre il valileri tarafından belirlenir. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan aracın işletenine 846 TL idari para cezası verilir. Kış lastiği; kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde zorunludur. Ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römaork lastikleri zorunlu değildir" dedi.

'CEZA ÜCRETİ 1 OCAK’TAN İTİBAREN ARTACAK'

Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçların lastik takmama cezasının Ocak 2023’ten itibaren artacağını belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, şöyle konuştu:

-Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunludur. 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 846 liradır.

-Ceza 1 Ocak 2023’den itibaren yeniden değerleme oranında artacaktır.

-Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmelidir.

-Zorunlu uygulamanın başlamasından önce yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalıdır.

-Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı, aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyüktür."

2 BİN 534 TL OLACAK

Öte yandan kış lastiği taktırmama cezasının yeni yılla birlikte 2 bin 534 TL olması bekleniyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!
Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi
KYK borçlarına yapılandırma! Bugün başladı! E-Devlet’ten bakılabiliyor KYK borçlarına yapılandırma! Bugün başladı! E-Devlet’ten bakılabiliyor
Anahtar Kelimeler:
kış lastiği

En Çok Okunan Haberler

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Üst üste indirim gelmişti! Tabelalar yine değişiyor

Üst üste indirim gelmişti! Tabelalar yine değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Üstsüz güneşlenirken fotoğrafını çektiler! Deliye döndü ama...

Üstsüz güneşlenirken fotoğrafını çektiler! Deliye döndü ama...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.