Yok satıyor, Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Avrupa aşırı sıcak hava dalgasıyla adeta kavruluyor. Sıcaklar çok sayıda kişinin ölümüne neden olurken klima stoklarının da kısa sürede bittiği öğrenildi. Özellikle Fransa ve Almanya'nın mevcut stokların yetersizliği nedeniyle Türkiye'nin kapısını çaldığı aktarıldı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; klima taleplerinin sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu söyleyen bir klima markasının Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, Ejderha Sıcakları ile beraber talep artışı yaşandığına dikkat çekti. Avcı'nın, "İSKİD verilerine göre 2025 yılında Türkiye pazarında yaklaşık 3 milyon adet split klima satıldı; bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 15’lik bir büyümeye işaret ediyor. Aynı dönemde split klima ihracatımız da yüzde 8 oranında büyüdü. 2026 yılının ilk aylarına baktığımızda bu ivmenin devam ettiğini görüyoruz. Bu yılın ilk beş aylık döneminde de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla çift haneli bir büyüme eğilimi gözlemliyoruz. Hatta geçtiğimiz yılın daha da üzerine çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Bu tabloyu şekillendiren en önemli gelişmelerden biri ‘Ejderha Sıcakları’ olarak adlandırılan aşırı sıcak hava dalgası oldu. Bu sistem Avrupa’nın birçok ülkesinde hayatı ciddi şekilde etkiledi ve maalesef can kayıplarına yol açtı. Şu an tam olarak yılın en sıcak döneminin içindeyiz ve El Niño’nun da etkisiyle önümüzdeki yıllarda bu tür sıcak hava dalgalarının sıklığının ve şiddetinin artması bekleniyor" dediği belirtildi.

Avcı'nın Sakarya'da ileri teknoloji ve çevre odaklı üretim yaptıklarını belirtip "Hendek'te büyük bir üretim üssüne sahibiz. Bugün Hendek fabrikamızda ürettiğimiz bu ileri teknolojili VRV sistemlerinin yaklaşık yüzde 60’ını doğrudan Avrupa pazarlarına ihraç ediyoruz. Avrupa’daki pazar dinamikleri çevre ve yüksek teknoloji odaklı bir dönüşüm geçirirken, Türkiye’nin coğrafi avantajı, esnek üretim kabiliyeti ve güçlü ihracat kapasitesi bizi ana tedarik merkezlerinden biri haline getiriyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"FRANSA VE ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE 'ELİNİZDE NE KADAR STOK VARSA BİZE GÖNDERİN' ŞEKLİNDE TALEPLERİ GELİYOR"

Bir başka klima markasının Türkiye CEO'su Aydın Kuzaltı'nın da Avrupa'daki klima stoklarının tükenmesi nedeniyle özellikle Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye "Elinizde ne kadar stok varsa bize gönderin" şeklinde talepler geldiğini söylediği kaydedildi. Kuzaltı'nın “Avrupa’dan gelen talepler Türkiye üzerinden karşılanıyor. Avrupa coğrafyasında klima üretiminin kısıtlı olması, Türkiye’yi bu tip ani talep artışlarında stratejik bir tedarik noktası hâline getiriyor. Mevcut talepler şu an için çift haneli rakamlarda. Ancak 100 bin adetlik seviyelere kadar çıkabilir" dediği belirtildi. Kuzaltı'nın sadece klimalara değil, vantilatör ve havalandırma cihazlarına da yoğun talep geldiğini vurguladığı aktarıldı.

MONTAJ TALEPLERİNDE DE REKOR

Öte yandan Avrupa'da klima montaj taleplerinin de rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi. Evlerin yalnızca yüzde 7'sinde klima bulunan İngiltere'de mayısta montaj taleplerinin yüzde 283 arttığı, bu oranın haziranda yüzde 340'da yükseldiği belirtildi. Klima penetrasyonunun yüzde 40 civarında olduğu İspanya'da da sıcakların, tüketicileri mevcut sistemleri yenilemeye ya da yeni odalara klima kurmaya zorladığı, hazirandaki montaj taleplerinin, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 373 oranında artıp kıta genelinde sıfır cihaz kurulumunun en agresif yaşandığı pazar olduğu aktarıldı.

Türkiye genelindeyse yeni klima montaj talepleri haziranda yüzde 140 gibi güçlü bir artışı işaret etse de asıl büyük kırılımın bakım ve sarf malzemesi kategorilerinde olduğu kaydedildi. Klimaların soğutma verimliliğini direkt olarak belirleyen klima gazı dolumu taleplerinin haziranda aylık bazda yüzde 243 artıp Türkiye'nin en çok yöneldiği hizmet olduğu vurgulandı. Gaziantep'in, bir ay içinde klima taleplerini yüzde 328 artırıp Türkiye’nin sıcak dalgasına en hızlı reaksiyon gösteren şehri olduğu, Tekirdağ’da yüzde 295, Ankara’da da yüzde 265 talep artışı olduğu aktarıldı. Aydın (yüzde 251), Mersin (yüzde 250) ve Antalya'nın (yüzde 229) da son dakika bastıran sıcaklara en hızlı servis çağıran diğer şehirler olarak öne çıktığı belirtildi.