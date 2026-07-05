FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yok satıyor, Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Avrupa'da yaşanan aşırı sıcaklar gündem olmaya devam ederken klimaların da yok sattığı, stokları biten Fransa ve Almanya'nın acil ihtiyaçlar için Türkiye'nin kapısını çaldığı öğrenildi. Buna göre tedarikçi firmalardan "Elinizde ne kadar varsa gönderin" çağrısı geldiği kaydedildi.

Yok satıyor, Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'
Hande Dağ

Avrupa aşırı sıcak hava dalgasıyla adeta kavruluyor. Sıcaklar çok sayıda kişinin ölümüne neden olurken klima stoklarının da kısa sürede bittiği öğrenildi. Özellikle Fransa ve Almanya'nın mevcut stokların yetersizliği nedeniyle Türkiye'nin kapısını çaldığı aktarıldı.

Yok satıyor, Avrupa Türkiye den acil istedi: Elinizde ne kadar varsa gönderin 1

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; klima taleplerinin sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu söyleyen bir klima markasının Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, Ejderha Sıcakları ile beraber talep artışı yaşandığına dikkat çekti. Avcı'nın, "İSKİD verilerine göre 2025 yılında Türkiye pazarında yaklaşık 3 milyon adet split klima satıldı; bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 15’lik bir büyümeye işaret ediyor. Aynı dönemde split klima ihracatımız da yüzde 8 oranında büyüdü. 2026 yılının ilk aylarına baktığımızda bu ivmenin devam ettiğini görüyoruz. Bu yılın ilk beş aylık döneminde de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla çift haneli bir büyüme eğilimi gözlemliyoruz. Hatta geçtiğimiz yılın daha da üzerine çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Bu tabloyu şekillendiren en önemli gelişmelerden biri ‘Ejderha Sıcakları’ olarak adlandırılan aşırı sıcak hava dalgası oldu. Bu sistem Avrupa’nın birçok ülkesinde hayatı ciddi şekilde etkiledi ve maalesef can kayıplarına yol açtı. Şu an tam olarak yılın en sıcak döneminin içindeyiz ve El Niño’nun da etkisiyle önümüzdeki yıllarda bu tür sıcak hava dalgalarının sıklığının ve şiddetinin artması bekleniyor" dediği belirtildi.

Yok satıyor, Avrupa Türkiye den acil istedi: Elinizde ne kadar varsa gönderin 2

Avcı'nın Sakarya'da ileri teknoloji ve çevre odaklı üretim yaptıklarını belirtip "Hendek'te büyük bir üretim üssüne sahibiz. Bugün Hendek fabrikamızda ürettiğimiz bu ileri teknolojili VRV sistemlerinin yaklaşık yüzde 60’ını doğrudan Avrupa pazarlarına ihraç ediyoruz. Avrupa’daki pazar dinamikleri çevre ve yüksek teknoloji odaklı bir dönüşüm geçirirken, Türkiye’nin coğrafi avantajı, esnek üretim kabiliyeti ve güçlü ihracat kapasitesi bizi ana tedarik merkezlerinden biri haline getiriyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Yok satıyor, Avrupa Türkiye den acil istedi: Elinizde ne kadar varsa gönderin 3

"FRANSA VE ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE 'ELİNİZDE NE KADAR STOK VARSA BİZE GÖNDERİN' ŞEKLİNDE TALEPLERİ GELİYOR"

Bir başka klima markasının Türkiye CEO'su Aydın Kuzaltı'nın da Avrupa'daki klima stoklarının tükenmesi nedeniyle özellikle Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye "Elinizde ne kadar stok varsa bize gönderin" şeklinde talepler geldiğini söylediği kaydedildi. Kuzaltı'nın “Avrupa’dan gelen talepler Türkiye üzerinden karşılanıyor. Avrupa coğrafyasında klima üretiminin kısıtlı olması, Türkiye’yi bu tip ani talep artışlarında stratejik bir tedarik noktası hâline getiriyor. Mevcut talepler şu an için çift haneli rakamlarda. Ancak 100 bin adetlik seviyelere kadar çıkabilir" dediği belirtildi. Kuzaltı'nın sadece klimalara değil, vantilatör ve havalandırma cihazlarına da yoğun talep geldiğini vurguladığı aktarıldı.

Yok satıyor, Avrupa Türkiye den acil istedi: Elinizde ne kadar varsa gönderin 4

MONTAJ TALEPLERİNDE DE REKOR

Öte yandan Avrupa'da klima montaj taleplerinin de rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi. Evlerin yalnızca yüzde 7'sinde klima bulunan İngiltere'de mayısta montaj taleplerinin yüzde 283 arttığı, bu oranın haziranda yüzde 340'da yükseldiği belirtildi. Klima penetrasyonunun yüzde 40 civarında olduğu İspanya'da da sıcakların, tüketicileri mevcut sistemleri yenilemeye ya da yeni odalara klima kurmaya zorladığı, hazirandaki montaj taleplerinin, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 373 oranında artıp kıta genelinde sıfır cihaz kurulumunun en agresif yaşandığı pazar olduğu aktarıldı.

Yok satıyor, Avrupa Türkiye den acil istedi: Elinizde ne kadar varsa gönderin 5

Türkiye genelindeyse yeni klima montaj talepleri haziranda yüzde 140 gibi güçlü bir artışı işaret etse de asıl büyük kırılımın bakım ve sarf malzemesi kategorilerinde olduğu kaydedildi. Klimaların soğutma verimliliğini direkt olarak belirleyen klima gazı dolumu taleplerinin haziranda aylık bazda yüzde 243 artıp Türkiye'nin en çok yöneldiği hizmet olduğu vurgulandı. Gaziantep'in, bir ay içinde klima taleplerini yüzde 328 artırıp Türkiye’nin sıcak dalgasına en hızlı reaksiyon gösteren şehri olduğu, Tekirdağ’da yüzde 295, Ankara’da da yüzde 265 talep artışı olduğu aktarıldı. Aydın (yüzde 251), Mersin (yüzde 250) ve Antalya'nın (yüzde 229) da son dakika bastıran sıcaklara en hızlı servis çağıran diğer şehirler olarak öne çıktığı belirtildi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Çiftçi Konya'da!Bakan Çiftçi Konya'da!
Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

Anahtar Kelimeler:
klima Avrupa sıcaklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.