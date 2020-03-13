FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yolcu taşımacılığı yapan firmalara 'Kovid-19' uyarısı

Yolcu taşımacılığı yapan firmalara 'Kovid-19' uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2020 11:54 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmaların uymaları gereken kurallara ilişkin genelge hazırladı.

Yolcu taşımacılığı yapan firmalara 'Kovid-19' uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Vekili Mahmut Gürses imzasıyla bakanlığın bölge müdürlüklerine ve sivil toplum kuruluşlarına gönderilen genelgede, Çin'in Vuhan şehrinde başlayan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) salgınının dünyada küresel bir tehdit durumuna geldiği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel halk sağlığı yönünden acil durum ilan edildiğinin anımsatıldığı genelgede, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde de koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı bildirildi.

Genelgede şunlar kaydedildi:

"Kovid-19'a karşı koruyucu tedbirlerin alınmasını teminen, yolcu taşımacılığı faaliyetleri kapsamında taşımacıların, yapacakları seferlerde görsel yayın cihazlarında yolculara koronavirüs ile ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılması ve yolcuların kişisel hijyene karşı duyarlı olmaları yönünde gerekli uyarılarda bulunulması gerekiyor. Yapılan her seferden sonra otobüste temizlik ve dezenfekte işlemlerinin titizlikle yapılması önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş hijyen kurallarına riayet edilen mola yerlerinin tercih edilmesi hususlarının tüm yolcu taşımacılığı yapan firmalara duyurulması, aksine hareket eden firmalar için de Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde işlem tesis edilmesi hususunda gereği yapılacak."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Stok sıkıntısı da zam da yokStok sıkıntısı da zam da yok
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kovid-19, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

Koronavirüs satışı artırdı! 1 günde 6,5 ton kolonya sattı

Koronavirüs satışı artırdı! 1 günde 6,5 ton kolonya sattı

Fiyatları 5 kat arttı! Maske, kolonya ve el dezenfektanının internet fiyatları şaşırttı

Fiyatları 5 kat arttı! Maske, kolonya ve el dezenfektanının internet fiyatları şaşırttı

Bakan açıkladı! 3 ay askıya alındı

Bakan açıkladı! 3 ay askıya alındı

Yükseliş devam ediyor... İşte dolarda son durum

Yükseliş devam ediyor... İşte dolarda son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kayseri'de TOKİ çekilişi!

Kayseri'de TOKİ çekilişi!

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fırsatçılar ilaçlama fiyatlarını yüzde bin arttırdı

Fiyatlara yüzde bin zam yaptılar

Makarnada stok sıkıntısı da zam da yok

Stok sıkıntısı da zam da yok

Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı

Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı

Borsa İstanbul'dan hisse fiyatlarındaki aşırı oynaklığa tedbir

Borsa İstanbul'da flaş düzenleme!

Sanayi üretiminde artış

Sanayi üretiminde artış

Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.