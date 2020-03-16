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Youtube'dan nasıl para kazanılır? Youtube para kazanma nasıl açılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2020 14:59 | Son Güncelleme

Teknolojinin gelişmesiyle beraber küreselleşen dünya düzeninde yeni meslek grupları ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medya fenomeni, Youtuber, Influencer, Blogger olarak isimlendirilen iş kolları artık meslek olarak kabul edilmekte ve kişiler sosyal medya hesapları üzerinden para kazanabilmektedir. Peki, Youtube’dan nasıl para kazanılır? Youtube para kazanma nasıl aktif hale getirilir? İşte, Youtube’da içerik üreterek para kazanmaya dair merak edilen her şey…

Youtube'dan nasıl para kazanılır? Youtube para kazanma nasıl açılır?

Youtube, muhteşem üçlü olarak anılan Chad Hurley, Jawed Karim ve Steve Chen tarafından 2005 yılında kurulan popüler bir sosyal ağdır. Youtube’a ilk video, sitenin kurucularından Jawed Karim aracılığıyla “San Diego Hayvanat Bahçesi” adıyla yüklenmiştir. Videolar üzerinden kişilerin birbirine erişim sağlaması için kurulan Youtube, 2016 yılından sonra markaların ve bireysel olarak kişilerin dikkatini çekmeye başladı. Daha sonraki dönemlerde Youtuber olarak isimlendirilen kişiler, siteye çeşitli nedenlerle video paylaşmaya başladı. Böylece Youtube milyonlarca kişiye erişim sağlanabilen ve yüksek kazançların elde edilebildiği yeni bir iş sektörü haline dönüştü.

Youtube’dan Para Nasıl Kazanılır?

Youtube’dan para kazanmak isteyenlerin ilk adımda Youtube İş Ortağı Programı’na başvurulması ve programa kabul edilmesi gerekir. Bunun için kişilerden Youtube kanalı oluşturması beklenir. Kanalın adı, paylaşım yapılacak içerikler ve kanalın görselleri tamamen kişilerin tercihlerine bağlı olarak düzenlenir. Ancak bu noktada; Youtube’nin genel toplum kurallara aykırı içeriklere ve telif problemleri nedeniyle kullanılan müziğe dikkat ettiğini söylemek gerekir. Aktif olarak içerik üretenler belirlenen kurallara uyulması halinde para kazanma özelliğini aktifleştirebilirler.

  • Youtube’dan para kazanmak için kanalın en az 1000 abone, 10000 kanal görüntülenmesi ve son 12 ayda 4000 saat izlenmiş olması gerekir.

Youtube Kanalı Nasıl Açılır?

Youtube kanalı açmak, oldukça basit birkaç işlemden oluşur. Hatta günümüzde çoğu kişi fark etmeden kendi adına kanal oluşturur. Youtube kanalı aslında üyelikle temelde aynı şekilde ilerler, eğer Youtube’da bir kanala abone olabiliyorsanız; bu kanalınız olduğu anlamına gelir. Youtube kanalı açmak için izlenmesi gereken adımlar belirlenmiştir:

  • İlk adımda Gmail hesabı oluşturmak
  • Kanal adı ve yüklenecek içeriklere ilişkin hesap ayarlarını tamamlamak
  • Son olarak ise Youtube’un ana sayfasına giriş yapmak

Kişisel Youtube Kanalı Oluşturma İşlemi Nasıl İlerler?

Kişisel Youtube kanalını kurmak isteyenlerin Google Hesabını oluşturarak Youtube uygulamasına giriş yapması gerekir:

  • Ardından Youtube uygulamasından oturum açmayı deneyin.
  • Yorum, beğeni, video yükleme vb. sitenin izin verdiği eylemlerden bir tanesi seçin.
  • Karşınızda kanal oluşturma talimatlarını içeren bir sayfa görürsünüz. Bu talimatları takip ederek artık kanalınızı oluşturabilirsiniz.
  • Kanalı oluşturduktan sonra ön izleme yaparak genel görüntüye dair bilgilere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu görüntüye ilişkin ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

İşletme İçin Youtube Kanalı Oluşturma İşlemi Hangi Detayları İçerir?

İşletme, marka adına oluşturulmak isteniyorsa; bu işlemin adımları kişisel Youtube kanalı oluşturma için yapılanlar ile aynı şekilde işler. Marka hesabı ile Gmail üzerinden Youtube kanalına girilmesi beklenir. İşletme için Youtube kanalı oluşturma adımları belirlenmiştir:

  • Youtube’un ana sayfasına giriş yaparak oturum açın.
  • Kanal listesi seçeneklerine giriş yapın.
  • Yeni kanal oluşturma ya da mevcut kanal hesabını kullanma seçeneklerinden bir tanesine tıklayın.
  • “Yeni kanal oluştur” seçeneğinden kanal bilgilerinizi oluşturabilirsiniz.
  • Tüm işlemlerinizi tamamladıktan sonra kaydederek onaylayın. Kanalı oluşturduktan sonra kanal yöneticisi oluşturma adımlarını takip ederek yeni yöneticileri ekleyebilirsiniz.

Youtube Para Kazanma Nasıl Aktifleştirilir?

  • Youtube İş Ortağı Programı şartlarını kabul edin.

Youtube’da oturum açtıktan sonra, sol menüde bulunan Kanal ve Durum özelliklerine giriş yapın. Bu kategorinin altında bulunan “para kazanma” yazısının yanındaki “etkinleştir” sekmesine tıklayın. Ekranda belirlenen şartları okuduktan sonra belirtilen adımları takip edin.

  • Ödemeleri alabilmek için AdSense hesabında oturum açın.
  • Ürettiğiniz videolar ya da gelecekteki bütün videolardan para kazanmak için reklam türlerini seçip kaydedin.
  • Ardından Youtube İş Ortağı Programı, Youtube Hizmet Şartları ve Topluluk Kuralları’nın uygunluğuna dair inceleme için beklemek zorundasınız.


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