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YSK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Yüksek Seçim Kurulu 107 memur alacak! İşte başvuru şartları

17.10.2023 15:15 | Son Güncelleme:
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YSK personel alımı başvuru şartları ve tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre kuruma personel alımı yapılacak. Başvurular ekim ayı içerisinde alınacak. Adayların işlemlerini belirli tarihler aralığında tamamlamaları gerekiyor. Peki, YSK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları..

YSK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Yüksek Seçim Kurulu 107 memur alacak! İşte başvuru şartları

YSK memur alımı başvuru şartları belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı "Açıktan Personel Alım İlanı" paylaştı. Buna göre YSK personel alımı başvuruları 23 Ekim tarihinde başlayacak. Başvuru işlemleri için son gün 31 Ekim olacak.

YSK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 23.10.2023 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 31.10.2023 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecek.
Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik
olarak yapılacaktır.

ysk memur alımı

YSK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
Türk vatandaşı olmak,
İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığıdeğerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan
adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.
2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;
Lisans mezunları için KPSSP3,
Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak

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