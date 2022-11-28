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Yüksek su faturalarına dur diyebilirsiniz! İşte yüklü su faturasını indirecek yöntemler...

28.11.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su faturaları bütçeyi zorlayabiliyor. Hayat pahalılığının yaşandığı şu dönemlerde, giderleri azaltmanın yolları sıklıkla araştırılıyor. Bilmeden yapılan birçok hata, su faturasının yüksek gelmesine neden olabilir. Yüksek gelen su faturalarından bazı basit yöntemlerle kurtulabilirsiniz. İşte su faturasını düşürmenin yolları...

Yüksek su faturalarına dur diyebilirsiniz! İşte yüklü su faturasını indirecek yöntemler...

Su faturası da son zamanlarda artış gösterdi. Faturalardaki yükselişten olumsuz etkilenen vatandaşlar çareyi tasarruf etmekte arıyor. Su faturasını düşürecek birçok basit yol bulunuyor. İşte su faturanızı düşürmenin yolları...

MUSLUKLARI KONTROL EDİN

Musluklarınızın damlatıp damlatmadığını kontrol edin. Damlatan muslukları kısa sürede tamir ettirmeniz sizin faydanıza olacaktır.

Muslukların altındaki vanaları sıkabilir ya da musluk başlıklarınıza perlatör takmayı tercih edebilirsiniz. Böylece akan suda yüzde 50 tasarruf sağlarsınız.

BANYODA GEÇİRİLEN SÜREYE DİKKAT EDİN

Suyu en çok banyoda kullanıyoruz. Bu yüzden tuvalet, banyoda geçirilen süreye dikkat edilmeli.

Yüksek su faturalarına dur diyebilirsiniz! İşte yüklü su faturasını indirecek yöntemler...

Öncelikle tuvalet rezervuarının sızdırıp sızdırmadığı kontrol edilmeli. Yoksa günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabilir. Ayrıca tuvalet rezervuarı, küçük hacimli olanla değiştirilebilir.

DUŞTA SUYU AÇIK BIRAKMAYIN

Duşta keselenirken suyu açık bırakmak, uzun vadede çokça su harcamaya neden olur ve su faturanız yüksek gelir. Duşta geçirdiğiniz süreyi kısmak, sabunlanırken suyu açmamak faturalarınızı düşürür.

EL SABUNLARKEN MUSLUĞU AÇIK BIRAKMAYIN

El, yüz yıkarken ya da tıraş olurken musluğu kapatmaya özen gösterin. Bu durumlar faturanızı kabarttığı gibi, en önemli kaynakların başında gelen suyun da boşa gitmesine neden olur.

Yüksek su faturalarına dur diyebilirsiniz! İşte yüklü su faturasını indirecek yöntemler...

MAKİNEYİ TAM DOLDURUN

Çamaşır ve bulaşık makinesini, makineyi tam doldurmadan açmayın. Böylelikle makineyi daha az çalıştırır ve hem su tasarrufu hem de elektrik tasarrufu yaparsınız.

BULAŞIK VE ÇAMAŞIRLARI ELDE YIKAMAYIN

Bulaşık ve çamaşırları elde yıkamak, suyun kontrolünü sağlayamadığınız için ciddi oranda su israfına neden olur. Her yıkamada 110 litre su boşa gider. Çamaşırları ve bulaşıkları makinede yıkamak, senede 9 ton su tasarrufuna neden olur.

SEBZE MEYVELERİ ELDE YIKAYIN

Sebze ve meyveleri musluğun altında değil bir kapta yıkayın. Bunun için bir kaba su koyun ve sebze meyveleri bu kapta yıkayın. Ardından musluk altında hızlıca durulayabilirsiniz. Bu yöntemle su tasarrufu edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
su fatura tasarruf

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