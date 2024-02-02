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Yükselişine devam ediyor: Dolar kuru 30,46 TL seviyesinde!

02.02.2024 11:32 | Son Güncelleme:
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Dolar kuru günü yükselişle başladı.

Yükselişine devam ediyor: Dolar kuru 30,46 TL seviyesinde!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,4560 seviyesinden işlem görüyor. Euro'da da 33 liranın üzeri görüldü.

Dün 30,34-30,39 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 30,3348'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 30,4560 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 33,1410'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 38,8340'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 103 puan seviyesinde bulunuyor.

FED KARARI ETKİSİ

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 27 Ocak ile biten haftada 224 bine yükselerek beklentileri aştı. ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, piyasalarda tarım dışı istihdamın ocakta 185 bin kişi artmasının öngörüldüğüne değinerek, verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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