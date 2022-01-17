Yunan basınından TOGG çıkışı: Türkler Avrupa'yı...

ABD'de gerçekleştirilen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de sergilenen ve büyük ses getiren yerli otomobil tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Yunan basını, TOGG'a övgüler yağdıran bir haber yayınladı. Haberde "İlk Türk otomobili Avrupa'yı fethetmeye hazır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin bu yıl banttan indirmeye hazırlandığı TOGG dünya manşetlerinde yerini almayı sürdürüyor. TOGG'a son övgü Yunan basınından geldi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir hayalini gerçekleştirmeye çok yakın olduğu belirtilen haberde, "Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

“İLK TÜRK OTOMOBİLİ AVRUPA’YI FETHETMEYE HAZIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayali olduğu belirtilen yerli otomobilde adım adım sona gelindiği belirtildi. Aracın bu yıl içinde banttan indirileceği, 2023 yılında da iç pazarda ve dış pazarda satışa çıkarılacağı haberin detaylarında yer aldı. Haberde ayrıca Gemlik'teki fabrikaya da vurgu yapıldı. TOGG ile ilgili "İlk Türk otomobillerinin üretimi, bu yıl içinde yılda 175 bin araç kapasiteli Gemlik fabrikasında başlayacak. Üretimin 2030 yılına kadar bir milyona çıkması öngörülüyor. İlk Türk otomobili Avrupa'yı fethetmeye hazır" ifadeleri kullanıldı.



