Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 178 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Ekim haftasında net 178 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 151,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Ekim haftasında 32 milyar 532 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Ekim haftasında 30 milyar 661,2 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 447,7 milyon dolardan 15 milyar 384,7 milyon dolara inerken, ÖST stokları 593,7 milyon dolarla değişmedi.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
TCMB Hisse senedi
