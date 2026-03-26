Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 137,6 milyon dolarlık hisse senedi, 130,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 38,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Mart haftasında 137,6 milyon dolarlık hisse senedi, 130,1 milyon dolarlık DİBS (Kesin Alım) sattı, 38,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Mart haftasında 39 milyar 914 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Mart haftasında 39 milyar 567 milyon dolara düştü.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 74,4 milyon dolardan 16 milyar 559,6 milyon dolara gerilerken, ÖST stoku da 1 milyar 912,5 milyon dolardan 1 milyar 947,9 milyon dolara çıktı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

