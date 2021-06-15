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Yurt dışından bile kuru dolmalık biberlere sipariş yağıyor!

15.06.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, kış yemeklerinin olmazsa olmazı kurutulmuş sebzenin sezonu başladı. İçlerinin oyulmasıyla temizlendikten sonra iplere dizilerek, hazırlanan tahta iskeleler üzerinde, sıcak havada 2 hafta kurumaya bırakılıp, tüketime hazır hale getirilen biber, patlıcan ve kabak kuruları, yurt içine ve dışına satılıyor.

Yurt dışından bile kuru dolmalık biberlere sipariş yağıyor!

Türkiye'nin birçok yöresine kurutulmuş biber, kabak ve patlıcan sevkiyatının yapıldığı kentte, evlerin kapı önlerinde ya da bahçelerinde biber, kabak ve patlıcanlar, kurutmalık yapılmak üzere hazırlanıyor. Sıcak havada temizlenip, yıkandıktan sonra iplere dizilerek, kurutulan sebzeler, yurt içine ve gurbetçilerin yaşadığı ülkelere gönderiliyor.

"NEM OLMADIĞI İÇİN LEZZET ARTTI"

Gaziantep'te kurutmalık sezonunun başladığını ve nem olamamasıyla kurutmalıkların lezzetli olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Tarım Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, "Kurutmalıklar tarlada hasat edildikten sonra oyulma işlemi yapılır.

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Daha sonra iplere dizilir. İplere dizilen kurutmalıklar yüksek sıcaklıkta asılıyor ve yaklaşık 10 gün kurutulma işlemi yapılıyor.

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Kurutmalıkların güzel olmasının sebebini topraktan, tarihten ve güneşten gelen lezzet olarak adlandırıyoruz. Burada nem olamamasından dolayı kurutmalıklarımızın lezzetli ve güzel olmasını sağlıyor.

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Dolmalık biber, patlıcan, bamya ve kabak kurutmalıklarını burada hazırlayarak yurt içine ve yurt dışına gönderiyoruz" dedi. Antep dolmalık biber kurusu, 40 dereceyi aşan sıcak havada, temizlenip yıkandıktan sonra iplere dizilerek kurutuluyor.

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10- 15 gün süreyle toplanıp ipe dizilen kurutmalıklar, daha sonra sofralardaki yerini alıyor. Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, dolmalık biber kurusunun işlenmiş meyve ve sebzeler grubunda adı ile tescil edildiğini söyledi.

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Antep dolmalık biber kurusunun Ticaret Borsası tarafından tescili gerçekleştirilen 15’inci ürün olduğunu belirten Mehmet Akıncı, "Amacımız dünyaca meşhur Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle taçlandırmak, aslına uygun hazırlanış biçimleriyle geleceğe taşımak ve bu ürünlerin marka değerlerine katkı sağlamak.

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Bu bağlamda 15'inci yöresel ürünümüz Antep dolmalık biber kurusunu coğrafi işaretle taçlandırdık. Böylelikle şehrimizin tescilli ürün sayısı 51’yükseldi" dedi.

Akıncı, Gaziantep'in lezzetleri arasında yer alan lahmacuna AB tescili almak için de başvuru yaptıklarını belirterek, "Bu başvurumuzun da kısa süre içinde neticelenmesini bekliyoruz.

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Onaylanması durumunda şehrimizin baklavadan sonra ikinci AB tescilli ürünü Antep lahmacunu olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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