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Yatırımcılara müjde: Bir ülke daha kripto para hazırlığına başladı

15.06.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmasının ardından, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kripto paraların kullanımı için ülkenin merkez bankasına hazırlık yapılması talimatı verdi

Yatırımcılara müjde: Bir ülke daha kripto para hazırlığına başladı

The Citizen gazetesinin haberine göre, Hassan, dünyada kripto paraya olan ilginin arttığına işaret ederek, Tanzanya Merkez Bankasının hazırlıksız yakalanmamak için gerekli çalışmaları başlatmasını istedi.

Hassan, dünyada pek çok ülkenin dijital paraları kabul etmediğini ancak Tanzanya Merkez Bankasının hazır olmak için bu gelişmelerle yakından ilgilenmesi gerektiğini belirterek, "Kripto ve blok zincir çağı doğuyor." dedi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, 9 Haziran'da kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul edilen ilk ülke olmuştu. Böylece ülkenin, Bitcoin'i ülkenin resmi para birimi olan ABD dolarıyla kullanması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bitcoin de neymiş be
enflasyon savar, hırsızlık önleyicidir.

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