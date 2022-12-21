Yurt dışından cep telefonu alacakları ilgilendiriyor! Bandrol bedelleri belli oldu: 20 euro karşılığında…

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2023 yılında tahsil edilecek bandrol bedelleri aynı miktarlarda uygulanmaya devam edilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak.

BANDROL BEDELLERİ DEĞİŞMEDİ

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 euro, radyo için 1-2 euro, video için 18 euro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 euro, cep telefonları için 20 euro, bilgisayarlar için 10 euro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.

IMEI KAYIT ÜCRETİ İÇİN REKOR ZAM

Öte yandan yurt dışından beraberinde getirilen cep telefonu kayıt ücreti, 2023 yılından itibaren zamlanacak. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti tutarı 2022 yılında 2 bin 732 liraydi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50 indirme yetkisini kullanmazsa 2023 yılında IMEI 6 bin 90 liraya çıkacak.



