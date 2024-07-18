Yüz binlerce emekli! Biri indirimli biri ücretsiz… 15 Ağustos’a kadar vakit var: KYK yurtlarına akın ettiler

Birçok emekli vatandaş indirimli seyahat kampanyasından faydalandı. 353 binden fazla emekli demir yolu, hava yolu ve otobüs yolculuklarında indirimli bilet imkânını kullandı. bunların 98 bin 200'ü trenlerle, 250 binden fazlası şehirlerarası otobüslerle, 5 bin 145'i ise hava yolu ile seyahat gerçekleştirdi. 8 bin 173 kişi ise 10 bin 642 adet indirim kampanyasından faydalanarak kargo gönderimi sağladı.

ÜCRETSİZ TATİL KONAKLAMASI

Tüm bunların yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan “Emeklilere Ücretsiz Tatil” projesine başvurarak yurtlarda kalmaya hak kazanan vatandaşlar, Antalya'da tatilin tadını çıkarmaya başladı. Emekliler, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra temmuz ayında 1 aylığına açılan KYK yurtlarında, 15 Temmuz-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında bir hafta süreyle ücretsiz misafir edilecek. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Elmalı Hamdi Yazır yurdunda kalan emekliler memnuniyetini dile getirirken, bu uygulamadan herkesin faydalanmasını istediklerini dile getirdi.

YÜZDE 25’İ ANTALYA’YI TERCİH ETTİ

SGK İl Müdürü Ali Duru, emeklilerin mutlu ve huzurlu vakit geçirmeleri için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti. Emeklilere Antalya'nın güzelliklerini sunmanın hedeflendiğini vurgulayan Duru, Türkiye genelinde yapılan başvuruların yüzde 25'inin Antalya için olduğunu dile getirdi. Antalya'nın turizm potansiyeli sebebiyle tatil talebinin arttığını da ekledi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise, emeklileri ağırlamanın şehrin doğal ve tarihi özelliklerini keşfetmelerine olanak sağladığını belirtti. Emektarların Antalya'da keyifli vakit geçirmelerini sağlayan uygulamanın talebi artırdığını ifade etti.

EMEKLİLER YENİ UYGULAMADAN MEMNUN

Emekli Tülay Karyüz Çetinöz, Antalya'da tatil yapmaktan memnuniyet duyduğunu ve projenin güzelliğini vurguladı. İstanbul'dan gelen Çetinöz, tatile geldiklerinde çektikleri videoları arkadaşlarıyla paylaşarak herkesin bu uygulamadan faydalanması gerektiğini söyledi.

Ankara'dan gelen Nazife ve Mehmet Atik çifti ise, ücretsiz tatil uygulamasının emekliler için harika bir fırsat olduğunu belirtti. Otelin temizliği ve personelin yakınlığından memnun kaldıklarını söyleyen çift, Antalya'nın güzelliklerini keşfetmekten keyif aldıklarını dile getirdi.

15 AĞUSTOS’A KADAR SÜRE VAR

Emeklilere ücretsiz konaklama hizmeti, 15 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır