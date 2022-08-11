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Yüz binlerce kişi onu bekliyor! Bakan 'kesin çözüm' demişti, o tarih geri çekildi

11.08.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuzda yapılan asgari ücret toplantısının ardından Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, ocak ayını işaret etmişti. Bu tarihle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında kanun düzenlemesi için çalışmalar başladı. Yüz binlerce kişinin bekledi EYT çalışması öne çekildi.

Yüz binlerce kişi onu bekliyor! Bakan 'kesin çözüm' demişti, o tarih geri çekildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (YAŞ) ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Toplamda 3 milyon kişiyi kapsayan EYT ile ilgili verilen "çözüm" tarihi değişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayındaki asgari ücret toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, EYT'lilerin beklediği düzenlemenin en geç ocak ayında Meclise sunulacağını ifade etmişti.Yaşanan son gelişmelere göre yüz binlerce kişinin beklediği tarih öne çekildi.

EYT HEYETİ, ANKARA'DA GÖRÜŞMELER YAPTI

Alınan bilgilere göre EYT Platformu üyeleri, önceki gün başkente ziyaret gerçekleştirdi ve AK Partili Mehmet Emin Akbaşoğlu ve MHP'li Erkan Akçay ile görüştü. Heyet daha sonra ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

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"BAKAN BİLGİN'LE GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ"

Gelen bilgilere göre dün gerçekleşen toplantıdan, milyonlarca EYT'liyi memnun edecek bir sonuç çıktı. Heyet adına konuşan Bolu, Düzce, Sakarya EYT Dernekleri Başkanı ve EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve çözüm için konuları anlattıklarını ifade etti. Bakan Bilgin'e, yaşadıkları mağduriyeti anlattıklarını belirten Çelik, toplamda 3 milyon kişinin bu kapsamda yer aldığını belirtti.

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KESİN ÇÖZÜM İÇİN TARİH VERDİ

Mehmet Ali Çelik görüşmeye ilişkin önemli bir detay daha paylaştı. EYT'lileri mutlu edecek çözümde sürecin bir noktaya geldiğini ifade eden Çelik, bütçe görüşmeleri sonrası konunun masaya yatırılacağını ve taraflarla görüşüleceğini belirtti. Ayrıca Bakan Bilgin'in, aralık ayı içerisinde kesinlikte sonuca varılacağını söylediğini de belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin emekli
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