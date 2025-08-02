FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yüzde 100'e varan zam! 'Ek indirim için...' fiyatları gören kara kara düşünüyor

Son 1 yılda sağlık hizmetlerindeki maliyetler arttı. Özel sağlık sigortası fiyatları yüzde 100 zamlanırken hastanede fiyatlar uçuşa geçti. Uzmanlar ise sağlık hizmetlerinde nasıl indirimin olabileceğini açıkladı. İşte detaylar...

Yüzde 100'e varan zam! 'Ek indirim için...' fiyatları gören kara kara düşünüyor
Ezgi Sivritepe

Sağlık hizmetlerindeki fiyat artışı son 1 yılda dikkat çekici düzeye ulaştı. Özel sağlık sigortası sahipleri 2025'e rekor prim artışları ile girdi. Fiyatların bu kadar yüksek olması vatandaşın gündemindeyken ücretlerin nasıl düşeceği ise merak ediliyor.

Yüzde 100 e varan zam! Ek indirim için... fiyatları gören kara kara düşünüyor 1

RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Star Haber'in haberine göre, doktor muayene ücretlerinden, hastane yatış bedellerine kadar birçok kalemde ciddi zam yapıldı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, "Geçen yıl bir uzman doktor bin 500 lira iken bugün itibarıyla 4 bin 500 lira olmuş. Bir gecelik konaklama özel bir hastanede minimum 35 bin ile 100 bin lira arasında değiştiğini söyleyebiliriz" dedi.

Yüzde 100 e varan zam! Ek indirim için... fiyatları gören kara kara düşünüyor 2

PRİMLER 2 KATINA ÇIKTI

Sigortasını aktif olarak kullananlar için yenileme dönemlerinde primler neredeyse iki katına çıktı. Hatta hiç kullanılmamış poliçelerde bile yüzde 40’a varan zam yapıldı. Sigorta uzmanlarının aktardığına göre, dört kişilik bir aile için geçen yıl 150-200 bin lira bandında olan poliçeler, bu yıl 350-400 bin lira seviyesine çıktı.
Tamamlayıcı sağlık sigortalarında tutarlar daha düşük olsa da artış oranı aynı seviyede. Bağcı, "Geçen yıl 30-40 bin lira olan dört kişilik aile primlerinin bu yıl 80-90 bin lira gibi rakamlarla karşılaştığını rahatlıkla görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüzde 100 e varan zam! Ek indirim için... fiyatları gören kara kara düşünüyor 3

İNDİRİM KULLANMAK MÜMKÜN

Uzmanlar, poliçelerde indirimli yenilemenin mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak bunun için dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Bağcı, “Özel sağlık sigortalarında az kullanım indirim anlamına geliyor. Gereksiz tahlillerden, yönlendirmelerden ve harcamalardan kaçınmak, sigortacıdan ek indirim almanızı sağlayabilir” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm zamanların aylık rekoru kırıldı! Bakan Bolat duyurduTüm zamanların aylık rekoru kırıldı! Bakan Bolat duyurdu
Türkiye ile Suriye arasında yeni anlaşmaTürkiye ile Suriye arasında yeni anlaşma

Anahtar Kelimeler:
prim özel sağlık sigortası sağlık sigorta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu

Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu

Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı tahmin ettiler! 79 puanla şampiyon...

Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı tahmin ettiler! 79 puanla şampiyon...

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Hukukçu, mühendis, öğretmen, eczacı... Yüzlerce kişi var! Hepsi sahte

Hukukçu, mühendis, öğretmen, eczacı... Yüzlerce kişi var! Hepsi sahte

Ruhsat yenilemekten devlet katkısına kadar yeni düzenleme

Ruhsat yenilemekten devlet katkısına kadar yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.