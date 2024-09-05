‘Yüzde 15-20 civarında olacak…’ SGK Uzmanı canlı yayında oran verdi: Yüzde 5,78’i şimdiden garanti

Yıl sonuna doğru ilerliyorken emekliler ocak ayında gelecek zammı merak etmeye başladı. Ağustos ayında enflasyonun diğer aylara göre düşük gelmesiyle ocakta gelecek zammın daha düşük geleceği de konuşulanlar arasında olduğu için emekliler gözlerini ocak ayına çevirdi.

SGK Uzmanı Melis Elmen CNN Türk'e yaptığı açıklamada, yeni yılda emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

OCAK ZAMMI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Elmen, TÜİK'in açıkladığı son 6 aylık enflasyon verisi ile ocak ayı zammın artık biraz da olsa şekillenmeye başladığını ifade ederek, "TÜİK temmuz ayını 3,23; ağustos ayını 2,47 olarak açıkladı. Böylece kümülatif toplamına göre yüzde 5,78’lik bir zam şu anda garanti. Tabi bunun üstüne çıkacak. Diğer 4 aylık enflasyon rakamları açıklandıktan sonra, yani eylül, ekim, kasım ve aralık ayları. Her ayın 3’ünde açıklanarak devam edecek. En son 6 aylık dönem açıklanmış olduğunda hem yıllık enflasyon açıklanmış olacak hem de emekli aylıklarına gelecek zam aşağı yukarı ortaya çıkmış olacak" şeklinde konuştu.

EMEKLİYE MEMURA ZAMDA YENİ RAKAM

Elmen, TÜİK enflasyonunun yüzde 50,52 olduğunu söyledi ve ocak ayı zammı için yüzde 15-20 civarında olduğunu ifade ederek aynı zamanda geriye kalan 4 ayın verisine bilmeden net bir rakam söylenmesinin mümkün olmadığını da aktardı.