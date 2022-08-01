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Yüzde 15 zam sonrası PTT'de taşeron işçileri iş bırakma eylemine geçti

01.08.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT’nin taşeron işçileri Türkiye genelinde eyleme geçti. İşçiler, daha önceki bireysel sözleşmelerinde asgari ücretin yüzde 35 fazlasını alıyorken yeni sözleşmede ise yüzde 15 alacak olmalarına tepki gösterdi. İş bırakma eylemi yapan işçiler, yeni sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini ve haklarını alana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.

Yüzde 15 zam sonrası PTT'de taşeron işçileri iş bırakma eylemine geçti

Türkiye geneli taşeron PTT işçisi olanlar iş bırakma eylemi yapmaya karar verdi. Yeni sözleşmeye göre asgari ücretin yüzde 15 fazlasını alacaklarına tepki gösteren işçiler, haklarını alana kadar eylemin süreceğini söyledi.

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“MAAŞIMIZ BİZİM İÇİN YETERLİ OLMUYOR”

13 yıldır eski sözleşmeyle sıkıntı yaşamadan çalıştığını söyleyen Fulya Mermertaş, “Yeni bir sözleşme gereği buraya toplandık. 13 yıldır asgari ücretin yüzde 35 fazlasıyla çalışıyorum ve hiç sıkıntı yaşamadım. Bugüne kadar hiç değiştirilmemiş bir sözleşme. Yeni haliyle yüzde 15’e düşürülüyor. Bu şekilde bayağı kaybımız oluşuyor. Yeni hayat şartlarında yeni maaşımız bizim için yeterli olmuyor. Bunun yanında ek kesintiler, çok fazla ağır şartlar konuluyor. Bunun değişmesine direnmek için buradayız” diye konuştu.

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“YENİ SÖZLEŞMEDE AĞIR CEZA ÖDEMELERİ VAR”

Yeni sözleşmede ceza ödemelerinin de ağır olduğunu öne süren Mermertaş, “Yeni sözleşmede ek olarak ağır ceza ödemeleri var. Memur arkadaşlarımız bir kart kaybında ya da bir gönderiyle ilgili sorun olduğunda çok düşük bir kesintiye uğruyor. Bizde ise onların 10 katı fazla kesiliyor. Biz, bunların derdindeyiz şu anda. Kesintiler olmamasını, yüzde 35’lik farkımızın düşmemesini istiyoruz. Ayrıca, yemek ve yol ücretimiz ayrılıyor. Raporluyken bile senelik izinlerimizde kesintilerimiz çok fazla olacak yeni sözleşmede” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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