Yüzde 20 ÖTV uygulanacakken Meclis’ten geri adım geldi!

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba yasa teklifinin pırlanta, elmas ve inci gibi kıymetli taşlardan ÖTV alınmasını öngören 12'nci maddesi, teklif metninden çıkarıldı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

AK Parti’nin önergesi olan TBMM Genel Kurulu’nda ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken bir değişiklik yapıldı. Buna göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na kıymetli taşları dahil eden madde tekliften çıkarıldı. İlgili madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Komisyon Başkanı Mehmet Muş’un talebiyle geri çekildi.

Bu kararın alınmasına gerekçe olarak ise küresel ticaret dengeleri ve jeopolitik gelişmelerolduğu belirtildi. Karar geri çekilmeseydi buradan yıllık 1,9 milyar TL vergi geliri sağlanacaktı.

12’İNCİ MADDE ÇIKARILDI

Teklifin 12’nci maddesi, pırlanta, elmas ve inci gibi kıymetli taşlardan ÖTV alınmasını öngörüyordu. Ancak söz konusu madde, Genel Kurul görüşmeleri sırasında teklif metninden çıkarıldı.

YÜZDE 20 VERGİ UYGULANMASI PLANLANIYORDU

Düzenlemeye göre; tabii inci ve kültür incileri, işlenmiş veya işlenmemiş elmaslar, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bu taşlardan yapılan eşyalar için yüzde 20 oranında ÖTV uygulanması planlanıyordu. Bu düzenleme de maddeyle birlikte geri çekilmiş oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladıİstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Nisan 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Nisan 2026)

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

