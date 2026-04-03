Yüzde 20 ÖTV uygulanacakken Meclis’ten geri adım geldi!

AK Parti’nin önergesi olan TBMM Genel Kurulu’nda ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken bir değişiklik yapıldı. Buna göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na kıymetli taşları dahil eden madde tekliften çıkarıldı. İlgili madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Komisyon Başkanı Mehmet Muş’un talebiyle geri çekildi.

Bu kararın alınmasına gerekçe olarak ise küresel ticaret dengeleri ve jeopolitik gelişmelerolduğu belirtildi. Karar geri çekilmeseydi buradan yıllık 1,9 milyar TL vergi geliri sağlanacaktı.

12’İNCİ MADDE ÇIKARILDI

Teklifin 12’nci maddesi, pırlanta, elmas ve inci gibi kıymetli taşlardan ÖTV alınmasını öngörüyordu. Ancak söz konusu madde, Genel Kurul görüşmeleri sırasında teklif metninden çıkarıldı.

YÜZDE 20 VERGİ UYGULANMASI PLANLANIYORDU

Düzenlemeye göre; tabii inci ve kültür incileri, işlenmiş veya işlenmemiş elmaslar, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bu taşlardan yapılan eşyalar için yüzde 20 oranında ÖTV uygulanması planlanıyordu. Bu düzenleme de maddeyle birlikte geri çekilmiş oldu.