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Yüzde 50 zam geldi! 4 kişilik bir ailenin 18 bin lira tutuyor, Anadolu'da 300 liradan başlıyor ama...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.02.2025 10:48
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Ramazan Ayı'nın başlamasına günler kala oruç tutanlar 1 Mart akşamı ilk iftar sofrasına oturacak. İftar yemeğini dışarıda yemek isteyenler restoranların fiyatlarını merak ederken İstanbul'da Ramazan menülerine yüzde 50 zam yapıldı. Fiyatların ne kadardan başladığı merak edilirken Ramazan menülerindeki bu fiyat artışının detaylarını TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl açıkladı.

Yüzde 50 zam geldi! 4 kişilik bir ailenin 18 bin lira tutuyor, Anadolu'da 300 liradan başlıyor ama...

Ramazan menüleri ne kadardan başlıyor? 1 Mart Ramazan'ın ilk iftarı yapılacak. İftarını dışarıda yapmak isteyenler ise iftar menülerinin fiyatlarını merak etmeye başladı. Çorba, ara sıcak ve ana yemekten ve tatlıdan oluşan menülerin fiyatlarına yüzde 25 ile yüzde 50 arasında zam geldi.

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4 KİŞİLİK BİR AİLE NE KADAR HESAP ÖDER?

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl Haber Global'e yaptığı açıklamalarda geçtiğimiz yıl ortalama olarak 2 bin lira olan menülerin şu anda kişi başı 4 bin 500 liraya kadar çıktığını kaydetti. Bingöl, 4 kişilik bir ailenin lüks bir restoranda yapacağı iftarın maliyetinin 18 bin lira olduğunu belirtti.

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Bingöl, iftar menülerinin kişi başı 550 lira ile 5 bin lira arasında değiştiğini hatırlatarak, "İstanbul'da 4 kişilik bir aile iyi bir restoranda iftar açayım derse bu fiyat 18 bin TL'ye kadar çıkabilir. Rakamlar yer ve mekana değişkenlik gösteriyor. Merkezden uzak bir restoranda ise 4 kişilik bir aile 3500 TL'ye iftarını açabilir" sözlerini kullandı.

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ANADOLU'DA 300 LİRADAN BAŞLIYOR

Fiyatların bu kadar artmasının nedeni olarak maliyetleri işaret eden Bingöl, "Artan kira maliyetleri, hammade, kırmızı et ve en büyük gider kalemlerinden olan personel maliyetleri. Maalesef bunlar restoran sahiplerini fiyatlarında etkili oluyor. Anadolu'da bu fiyatlar daha düşük seviyede. Kişi başı 300 liradan başlayıp 1000 liraya kadar iyi bir menü bulanabilir" deyip sözlerini noktaladı.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı iftar menüleri ramazan ayı
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