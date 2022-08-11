FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yüzde 50 zam sevindirdi! Belediye Başkanını davul zurnayla karşıladılar

Yüzde 50 zam sevindirdi! Belediye Başkanını davul zurnayla karşıladılar

11.08.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından işçilere yönelik yüzde 50 zam yaptıklarını duyurdu. Maaşlarına gelen zamla mutluluk yaşayan belediye işçileri ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i davul zurna ile karşılandı.

Yüzde 50 zam sevindirdi! Belediye Başkanını davul zurnayla karşıladılar

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından işçilerin maaşlarında yapılan artışla ilgili açıklama yaptı. Büyükerşen, belediye işçilerine yüzde 50 zam yaptıklarını duyurduktan sonra davul zurna ile karşılandı.

Büyükerşen'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşirken, hiç kuşku yok ki bu durum en ağır şekilde ücretli çalışanları etkilemektedir. Asgari ücrete yapılan ve müjde olarak duyurulan zam oranlarının bile birkaç ay içinde hızla eriyip gittiğini, mutfaklardaki yangını söndürmeye çare olmadığını üzülerek gözlemliyoruz.

"ÇALIŞANLARIMIZIN GEÇİM SIKINTISINI HAFİFLETMEYE YÖNELİK ÇIKIŞ YOLLARI ARIYORUZ"

Başta döviz fiyatları ile ona bağlı olan akaryakıt, elektrik gibi temel girdilerimizdeki, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerindeki yüksek fiyat artışlarına rağmen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarımız olarak bizler de yaşanan ekonomik krizin pençesinde bir taraftan hizmet üretmeye bir taraftan da çalışanlarımızın geçim sıkıntısını hafifletmeye yönelik çıkış yolları arıyoruz.

Bu bağlamda geçen sene yapılan toplu iş anlaşması uyarınca, aldıkları maaş artışları hızla eriyen kadrolu işçilerimizin maaşlarında temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 50 oranında artış yapma kararı aldık. Ayrıca Estram çalışanlarımızın da maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmalarımızı kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Espark Şirketimiz bünyesinde çalışan işçilerimizi kapsayan toplu iş görüşmeleri de devam ediyor. Onlar içinde bütçe olanaklarımız çerçevesinde bir artış yapma çabası içindeyiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken 'vergi' açıklamasıBenzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken 'vergi' açıklaması
Motorin fiyatına yeniden zam geliyor! Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!
Akaryakıta üç günde ikinci indirim! Akaryakıta üç günde ikinci indirim!
Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı İşçi Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Bakan duyurdu! 'Müjdeyi paylaşacağız!'

Bakan duyurdu! 'Müjdeyi paylaşacağız!'

Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

Emekli promosyonlarında 20 gün detayı! 3 bin 500 lira fark ediyor

Emekli promosyonlarında 20 gün detayı! 3 bin 500 lira fark ediyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.