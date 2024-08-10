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Yüzde 50 zamlar geride kaldı: Bu kez SSK ve Bağ-Kur değil memur ve memur emekli maaşında ‘sıfır zam’ tehlikesi: Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini hesapları değiştirdi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.08.2024 08:54
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Emekli ve memur zammı Ocak 2025 senaryosu Merkez Bankası enflasyon tahmini ile ortaya çıktı. Yüzde 38 orta nokta tahmini ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10,64, memur ve memur emeklisi de yüzde 6,62 zam alacak. Ancak bir ihtimal var ki 4c'li çalışan ve emeklileri endişelendirdi. Yıl sonu enflasyonunun o oranda gelmesi halinde memura enflasyon farkı uygulanmayacak. İşte detaylar...

Merkez Bankası emekli ve memur zammı sonrası en kritik ipucunu verdi. Yılın üçüncü enflasyon raporunda yüzde 38 olan yılsonu enflasyon tahmini değiştirilmedi. Açıklama TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan gelirken, yeni bir hesap doğdu. SSK, Bağ-Kur emeklisi (4a-4b) ile memur ve memur emeklisi (4c) kapsamındaki milyonların Ocak 2025 zam senaryosu şimdiden ortaya çıktı.

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Bilindiği üzere memur ve emekliler Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Bu kapsamda Temmuz 2024’te Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı yüzde 24,73 olmuş ve en düşük emekli maaşı da 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Memur ve memur emekli zammı da enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 19,31 oldu. Vatandaşlar arasında yetersiz bulunan maaş artışlarının ardından gözler Ocak ayına çevrildi.

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI OCAK 2025 TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın yüzde 38’lik enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammının yüzde 10,64 olması bekleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde emekli kök aylıklara uygulanacak zammın ardından rakamlar şöyle olacak:

• Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 TL’den - 14.045 TL’ye
• Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 TL’den - 11.162 TL’ye
• SSK (2000 öncesi) - 14.178 TL’den - 15.686 TL’ye
• SSK (2000 sonrası) - 8.789 TL’den - 9.724 TL’ye yükselecek.

Not: Bir değişiklik yapılmazsa en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL’nin altında kalan aylıklar bu rakama tamamlanacak.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI OCAK’TA NE OLACAK?

Son yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle yüzde 50’ler seviyesinde zam yapılan memur aylıkları enflasyondaki düşüşle bu rakamları son kez görmüş oldu. Son olarak yüzde 19,31’lik artışın ardından aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya, en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya yükselmişti. Ancak bankanın tahminine göre enflasyon yüzde 38 olursa enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 6,62 oranında zam yapılacak. Böylece tablo şöyle oluşacak.

• En düşük memur emekli maaşı – 17.587 TL’den - 18.751 TL’ye
• En düşük memur maaşı: 39.177 TL’den - 41.770 TL’ye yükselecek.

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MEMURLARI TEDİRGİN EDEN SENARYODA SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Ancak Merkez Bankası enflasyon tahminlerinde yüzde 38’lik oran orta nokta. Bu kapsamda enflasyonun yüzde 34 ile yüzde 42 aralığında gelmesi bekleniyor. Buradaki yüzde 34’lük tahmin ise işleri çok başka bir boyuta taşıyor. İkinci altı aylık enflasyon yüzde 10’u aşarsa, memura önce buradan doğan fark verilecek, üzerine de 2025 yılı için daha önce toplu sözleşme ile belirlenmiş olan yüzde oranındaki zam ilave edilecek. Ancak yıl sonu enflasyonunun yüzde 34 gelmesi halinde memura enflasyon farkı uygulanmayacak. Çünkü rakam yüzde 10’un altında kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı
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