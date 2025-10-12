FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yüzde 500 kar ile satılıyor, sektör temsilcisi bile şikayet etti! Giderleri artmadan zam yapıyorlar

Su fiyatları vatandaşın cebini zorluyor. Son 1 yılda damacana ve diğer ambalajlı su fiyatları yüzde 50'ye yakın arttı. İstanbul'da resmi fiyat 110 lira olsa bile bazı markalarda 190–195 TL’ye kadar çıkıyor. İade damacana olmadığı durumlarda ise bazı markalar 250–300 TL’lik ücret talep edebiliyor.

Yüzde 500 kar ile satılıyor, sektör temsilcisi bile şikayet etti! Giderleri artmadan zam yapıyorlar
Ezgi Sivritepe

Personel ve nakliye fiyatları aynı kalırken ambalajlı su fiyatları yükselmeye devam ediyor. İstanbul'daki tarifeye rağmen markalar 135–195 TL aralığında satış yapıyor. Sektör araştırmaları, damacana içindeki suyun gerçek maliyetinin satış fiyatının yalnızca yüzde 1–3’ünü oluşturduğunu gösteriyor.

Yüzde 500 kar ile satılıyor, sektör temsilcisi bile şikayet etti! Giderleri artmadan zam yapıyorlar 1

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 150 TL’ye satılan bir damacananın içindeki su maliyeti 1,5–3 TL arasında hesaplanıyor; geri kalan tutar ambalaj, pazarlama, dağıtım ve hizmet bedelleri olarak açıklanıyor. Nakliye, depolama ve personel giderlerinde kayda değer bir artış olmadığı için fiyat artışlarının gerekçelendirmesinde firmalar zorluk yaşıyor.

BAKANLIĞA ŞİKAYET ETTİLER

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Odası verilerine göre TESK ve oda tarafından belirlenen tarife uygulanmıyor. Oda Başkanı Ahmet Turan Akkaya, “Hiçbir gerekçe yokken yapılan zamları kabul etmiyoruz. Markaları Ticaret Bakanlığı’na şikâyet ettik” sözlerini kullandı.

Akkaya, pazarda yerli markaların gerilediğini ve 22 su firmasının yabancı sermayeye ait olduğunu belirterek, fiyat oluşumunda yabancı şirketlerin etkisine dikkat çekti.

Yüzde 500 kar ile satılıyor, sektör temsilcisi bile şikayet etti! Giderleri artmadan zam yapıyorlar 2

26 MİLYON LİRA CEZA KESİLMİŞTİ

Rekabet Kurumu geçtiğimiz mayıs ayında sektördeki iki büyük firmaya ortak fiyat politikası nedeniyle toplam 26 milyon TL idari para cezası uyguladı. Uzmanlar ve sektör temsilcileri, cezanın firmaların ciroları karşısında caydırıcı olmadığın belirtiyor.

Bununla birlikte tüketicilerden sektöre yönelik çok sayıda şikâyet geliyor: kirli, yosunlaşmış veya kötü kokulu damacanalar; hijyen eksikliği; geciken teslimatlar ve düşen hizmet kalitesi tüketicilerin öne çıkardığı sorunlar arasında.

Yüzde 500 kar ile satılıyor, sektör temsilcisi bile şikayet etti! Giderleri artmadan zam yapıyorlar 3

YÜZDE 500 KAR MARJI

Restoran ve işletmelerde paketli su satış fiyatları da tartışma konusu. Bazı işletmelerde 330 ml’lik küçük şişelerin 30–90 TL arasında satıldığı, bazı örneklerde yüzde 500’ün üzerinde kâr marjı oluştuğu bildirildi. Bakanlık, fahiş fiyat uygulayan işletmelere ilişkin ülke çapında denetim başlattı.

Yüzde 500 kar ile satılıyor, sektör temsilcisi bile şikayet etti! Giderleri artmadan zam yapıyorlar 4

Tüketici tarafında ise satış kanalları arasında çarpıcı farklar bulunuyor. Toptan ‘gel-al’ fiyatları 19 litre için 35 TL’ye kadar düşerken, eve teslim satışlarda fiyatlar bunun 4–5 katına çıkabiliyor. Tüketiciler aradaki farkı “teslimat ve hizmet bedeli” olarak görüyor ve yüksek ek ücretlerden şikâyetçi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
155 bin yıl konuşmuşuz! Bakan Uraloğlu çarpıcı verileri açıkladı155 bin yıl konuşmuşuz! Bakan Uraloğlu çarpıcı verileri açıkladı
Ev sahipleri için yeni düzenleme Meclis'e geliyor!Ev sahipleri için yeni düzenleme Meclis'e geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Damacana su
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.