Mersin’de dev proje tamamlanıyor! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’ndaki yapım çalışmalarının geldiği son noktayı açıkladı. Projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98’e ulaştığını belirten Uraloğlu, otoyolun özellikle yaz dönemlerinde yaşanan yoğun trafik sorununa önemli bir çözüm sunacağını ifade etti.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi ile Mersin’in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte mevcut ulaşım ağındaki bağlantıların daha etkin hale getirilmesi planlanıyor.

“YÜZDE 98 SEVİYESİNE ULAŞTIK”

52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’ndeki çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, projenin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98’e çıktığını açıkladı.

Uraloğlu, “Bugün itibarıyla projemizin genelinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık.” dedi.

“5 VİYADÜK İNŞA EDİYORUZ”

Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’nin 41 kilometrelik otoyol ve 11 kilometrelik bağlantı yolundan oluştuğunu belirten Uraloğlu, toplam uzunluğun 52 kilometre olduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu, “Projemiz kapsamında 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel ve 1633 metre uzunluğunda 5 viyadük inşa ediyoruz. Ayrıca 2 bin 734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 3 bin 655 metre uzunluğunda 34 alt geçit ile 10 bin 108 metre uzunluğunda 74 menfez yer alacak.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca proje kapsamında 2 otoyol hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezi kurulacağını bildirdi.

“2,5 SAATLİK YOL 18 DAKİKAYA DÜŞECEK”

Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’nin özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunun azaltılmasında önemli bir işlev üstleneceğini belirten Uraloğlu, mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünün otoyola yönlendirileceğini söyledi.

Uraloğlu, “Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz.” dedi.

3 MİLYAR 38 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Projenin sağlayacağı ekonomik ve çevresel katkılara da değinen Uraloğlu, ulaşım süresindeki kısalmanın yanı sıra akaryakıt tüketiminde de tasarruf elde edileceğini belirtti.

Uraloğlu, “Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan ise 338 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17 bin 100 ton azaltacağız.” açıklamasında bulundu.

MERSİN’İN TURİZM MERKEZLERİ OTOYOL AĞINA BAĞLANACAK

Projenin Akdeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden Mersin’in kıyı kesimlerindeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor. Uraloğlu, otoyolun Mersin’in turizm bölgeleriyle mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıyı güçlendireceğini belirtti.

Uraloğlu, “Mersin’in turizm bölgelerini işletmede bulunan Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu’na bağlayarak kesintisiz ve yüksek standartlı ulaşım sağlayacağız. D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkân tanıyacağız.” diye konuştu.

Uraloğlu, otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı’na erişimi de kolaylaştıracağını belirterek projenin bölgedeki turizm, sanayi ve tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

KESİNTİSİZ OTOYOL BAĞLANTISI GÜÇLENDİRİLECEK

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun Türkiye’nin uluslararası ulaştırma koridorları bakımından stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, projenin Mersin’in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki ulaşımı güçlendireceğini belirtti.

Uraloğlu, “Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin’in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu’nun karayolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacak. Trafiğe açık Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun devamı niteliğindeki projemizle Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğiz.” dedi.

Uraloğlu, sonraki etapta yapılması planlanan Kızkalesi-Taşucu Kesimi’nin tamamlanmasıyla otoyol bağlantısının Taşucu’na kadar uzanacağını belirtti.

Uraloğlu, “Taşucu Limanı’nın ana karayolu ağına erişimini güçlendireceğiz. Böylece Mersin Limanı üzerindeki yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlarken Taşucu Limanı’nın da lojistik sistem içerisindeki etkinliğini artıracağız.” ifadelerini kullandı.