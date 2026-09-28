Emekli maaşında tüm hesaplar yeniden! Üç farklı senaryo öne çıkıyor

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Ocak ayında uygulanacak artışta enflasyon verileri belirleyici olacak. Uzmanlar yıl sonu enflasyon tahminlerine göre üç senaryo hazırladı.

OCAK ZAMMINA GÖRE ŞEKİLLENECEK

Emekli maaşlarına yapılacak ocak zammı için gözler yılın son enflasyon verilerine çevrildi. 4A ve 4B kapsamında aylık alanların zam oranı, 6 aylık enflasyon farkına göre şekillenecek. Memur ve memur emeklilerinin aylıklarında ise toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkı birlikte etkili olacak.

EN DÜŞÜĞÜ 25 BİN 601 LİRAYA ÇIKACAK

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplanan zam oranı yüzde 8,70 seviyesinde bulunuyor. Bu senaryoda en düşük emekli aylığının 25 bin 601 liraya çıkacağı öngörülüyor.

25 BİN 681 LİRAYA YÜKSELMESİ HESAPLANIYOR

Enflasyonun yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının yüzde 9,04 olması bekleniyor. Buna göre en düşük aylığın 25 bin 681 liraya yükselmesi hesaplanıyor.

Üçüncü senaryoda ise yıl sonu enflasyonu yüzde 29,6 olarak ele alınıyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,06'ya ulaşacak. En düşük aylığın 25 bin 921 liraya yükselmesi gündeme gelecek.

Memur emeklileri açısından da üç farklı hesaplama bulunuyor. Yüzde 28 enflasyon senaryosunda en düşük memur emekli aylığının 33 bin 631 liraya, yüzde 28,4 senaryosunda 33 bin 735 liraya, yüzde 29,6 senaryosunda ise 34 bin 53 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.



Memur maaşlarında da artış yaşanacak. Mevcut hesaplamalara göre en düşük memur maaşının 75 bin 140 ile 76 bin 355 lira aralığına yükselmesi bekleniyor. Kesin rakamlar, yılın son enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.