FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yüzleri güldüren bolluk! Kilosu 125-150 TL'den satılıyor: "Fiyatları bedava"

Yüzleri güldüren bolluk! Kilosu 125-150 TL'den satılıyor: "Fiyatları bedava"

24.11.2024 15:57
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

İçerik devam ediyor
Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
24.11.2024 15:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da palamut yerini hamsiye ve diğer balıklara bıraktı! Kilosu 125-150 TL arasında satılan hamsinin bol olması ve boyunun 12 santimetre boyuna ulaşması, balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Balıkçı Ahmet Çoğalmış, hamsi sezonunun bekledikleri gibi ilerlediğini belirtirken, müşteri Ecevit Cebeci ise balıkların taze ve fiyatların uygun olduğunu ifade etti ve "Et ve tavuk fiyatlarına göre balık fiyatları bedava" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de av yasağının sona ermesiyle tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Trabzon’da sezonun ilk haftalarında bol avlanan palamut yerini hamsiye ve diğer balık çeşitlerine bıraktı. Kilosu 150 liradan satılan hamsinin boyu da 12 santime kadar ulaştı.

TRABZON’DA-HAMSI-BOLLUGU_436935_128914

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarından itibaren bereketli geçen palamut sezonunun sonuna gelinirken, başta hamsi olmak üzere; istavrit, mezgit, çinekop ve levrek tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu 125-150 liradan satılan hamsinin bol olması ve boyunun da 12 santime ulaşması balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürdü. Trabzon Balıkçılar Hali’nde; palamudun tanesi 175, hamsinin kilosu 125-150, istavrit 100, mezgit 150, barbun 250, sarıkanat 300, sargan 300, çinekop 400, çupra 350, somon 250, levrek ise 300 liradan satışa sunuluyor.

TRABZON’DA-HAMSI-BOLLUGU_436936_128914

‘BEKLENEN BİR HAMSİ SEZONU OLACAK’

Balıkçı Ahmet Çoğalmış hamsi sezonunun bekledikleri gibi ilerlediğini ifade ederek, “Hamsinin durumu çok güzel. Palamudun bolluğu hamsiyle devam edecek. Güzel bir sezon. Şu an ki duruma göre beklenen bir hamsi sezonu da olacak. Hamsi gibi mezgit ve istavritte bol. İstavritin kilosu 75-100 lira arasında. Fiyatlar da uygun. Balığa özlem var. Vatandaşımız da memnun oluyor” dedi.

TRABZON’DA-HAMSI-BOLLUGU_436940_128914

‘BALIK FİYATLARI BEDAVA’

Müşteri Ecevit Cebeci fiyatların uygun olduğunu belirterek, “Balıklar taze, fiyatlar uygun. Et ve tavuk fiyatlarına göre balık fiyatları bedava. Hamsinin tam mevsimi. Mangal yaparız diye hamsi almaya geldik. Palamutla başladık, hamsi ile devam ediyoruz. Yazın da alabalık, levrek yiyoruz” diye konuştu.

TRABZON’DA-HAMSI-BOLLUGU_436939_128914

‘HALK PALAMUDA DOYDU, İNŞALLAH HAMSİYE DE DOYAR’

Palamut sezonunun sonuna gelindiğini söyleyen Balıkçı Turgay Memiş, “Palamut bitmek üzere, tanesi 175 lira şu an. Son zamanları geldi. Hamsi, istavrit ve mezgit gelmeye başladı. Hamsi, Karadeniz halkının sevdiği bir balık. Fiyatlar da normal. Bundan sonrasına hava şartlarına göre bakacağız. İki buçuk aydır palamut bol çıktı. Hamsi de inşallah bol olur. Hemen hemen 10 santim boyuna ulaştı. İstavritin de boyu 12-13 santim vardır. Çeşit bol. Çinekop da var. Halk palamuda doydu, inşallah hamsiye de doyar. Temennimiz hamsinin bir buçuk ay daha sürmesi” dedi.

TRABZON’DA-HAMSI-BOLLUGU_436942_128914

TRABZON’DA-HAMSI-BOLLUGU_436943_128914

TRABZON’DA-HAMSI-BOLLUGU_436945_128914
(DHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
balık hamsi Trabzon Karadeniz
En Çok Okunan Haberler
31 Mart'tan eser yok! Bir parti büyük sürpriz yaptı

31 Mart'tan eser yok! Bir parti büyük sürpriz yaptı

Günlük 3 bin lira veriyor... Çalışacak işçi bulamıyor!

Günlük 3 bin lira veriyor... Çalışacak işçi bulamıyor!

Sadece o araçlarda... ÖTV'siz araç teklifi için 'satış' detayı

Sadece o araçlarda... ÖTV'siz araç teklifi için 'satış' detayı

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk için çarpıcı iddia! "F.Bahçe kalan 24 maçta..."

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk için çarpıcı iddia! "F.Bahçe kalan 24 maçta..."

Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir... Konut için o ili işaret etti

Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir... Konut için o ili işaret etti

İki oranın ortalaması alınacak! Asgari ücrette AK Parti'nin formülü belli oldu: En düşük emekli maaşı için de harekete geçildi

İki oranın ortalaması alınacak! Asgari ücrette AK Parti'nin formülü belli oldu: En düşük emekli maaşı için de harekete geçildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.