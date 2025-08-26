FİNANS

Zam geliyor! Akaryakıt tabelasında rakamlar yine değişiyor (26 Ağustos 2025 Salı benzin - motorin fiyatları)

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşanarak bir akaryakıt ürününe zam haberi geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam gelecek? 26 Ağustos 2025 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Hande Dağ

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Son olarak bir akaryakıt ürününe zam geleceği haberi geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi üründe olacak? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 26 Ağustos 2025 Salı ne kadar? İşte tüm detaylar...

BENZİNE ZAM GELİYOR

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; sektör temsilcilerinden ulaşılan bilgiye göre; çarşambadan itibaren geçerli olmak üzere benzine yaklaşık 1,15 TL zam bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (26 AĞUSTOS 2025 SALI)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.63 TL
Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.48 TL
Motorin litre fiyatı: 52.03 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.41 TL
Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.73 TL
Motorin litre fiyatı: 53.43 TL

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
52.11
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.59
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.03
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.52
Gazyağı
42.55
