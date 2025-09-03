FİNANS

Zam geliyor, tarih belli oldu! Yeni akaryakıt fiyatları ile tabela değişiyor (3 Eylül 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları)

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşanarak bir akaryakıt ürününe zam haberi geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam gelecek? 3 Eylül 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Hande Dağ

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak bir akaryakıt ürününe zam geleceği haberi geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi üründe olacak? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 3 Eylül 2025 Çarşamba ne kadar? İşte tüm detaylar...

Zam geliyor, tarih belli oldu! Yeni akaryakıt fiyatları ile tabela değişiyor (3 Eylül 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 1

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; 4 Eylül perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,10 TL fiyat artışı bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği öngörülmediği öğrenildi.

Zam geliyor, tarih belli oldu! Yeni akaryakıt fiyatları ile tabela değişiyor (3 Eylül 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL
Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL
Motorin litre fiyatı: 52.03 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL
Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.95 TL
Motorin litre fiyatı: 53.43 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
52.16
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.85
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.03
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.52
Gazyağı
43.26
