Zam geliyor, tarih belli oldu! Yeni akaryakıt fiyatları ile tabela değişiyor (3 Eylül 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak bir akaryakıt ürününe zam geleceği haberi geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi üründe olacak? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 3 Eylül 2025 Çarşamba ne kadar? İşte tüm detaylar...

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; 4 Eylül perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,10 TL fiyat artışı bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği öngörülmediği öğrenildi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL

Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL

Motorin litre fiyatı: 52.03 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.95 TL

Motorin litre fiyatı: 53.43 TL