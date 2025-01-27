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Zam gelmesin diye harekete geçildi! 1 Mart'a kadar yapılacak 'Fiyatlarda düşüş de olabilir'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.01.2025 08:19
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Ramazan ayına artık kısa bir süre kaldı. Bu süreçte en çok konuşulan konulardan bir tanesi ise zamlar. Özellikle Ramazan ayına yaklaşırken et fiyatlarına zam geleceğine dair yorumlar Et ve Süt Kurumu'nu harekete geçirdi ve et fiyatlarına karşı 'zam' tedbiri alındı. Buna göre; 40 bin canlı hayvan tedarik edileceği belirtildi. Fırsatçılara karşı önlem alınırken vatandaşa göre ise atılacak bu adım; et fiyatlarında bir düşüş yaratabilir ve vatandaş daha uygun fiyatlarla karşılaşabilir.

Zam gelmesin diye harekete geçildi! 1 Mart'a kadar yapılacak 'Fiyatlarda düşüş de olabilir'

Ramazan ayı yaklaşırken gıda fiyatları yine gündemde. Özellikle Ramazan'da sıkça tüketilen etin fiyatlarının artacağına dair söylenti ve beklentiler üzerine adım atıldı. Çünkü Ramazan'a yaklaşık bir ay kala bazı fırsatçılar da harekete geçti. Maliyetlerinde olmamasına rağmen fiyatları artırmaya başlayan bazı kasaplar olduğu haberleri üzerine Et ve Süt Kurumu harekete geçti. Fiyatların dengelenmesi için 40 bin canlı hayvan tedarik edileceğini açıkladı.

"KLASİK, DEVAMLI ZAM GELİR RAMAZAN YAKLAŞINCA"

ATV Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir kasap "Klasik devamlı zam gelir Ramazan yaklaşınca" dedi. 11 ayın sultanı ramazan ayı kapıya dayandı, bunu fırsat bilen bazı kasaplar etiketlerini değiştirmeye başladı.

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"BUNU FIRSATÇILAR DEĞERLENDİRECEKTİR"

Bir vatandaş "Ramazanı fırsat bilip fiyatları artıran mutlaka oluyor" derken bir başkası da "Mahalle kasapları onların bir seviyesi var yani müşteri seviyesi var onlar fazla oynayamıyor. Büyük marketteki kasaplar çok sıkıntı" ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş da "Muhterem güzel bereketli bir ayın ruhuna kesinlikle aykırı yani bir fiyat artışı" şeklinde konuştu. Başka bir vatandaş da "Bu Ramazan'da esnaflar mutlaka fiyatlarını artıracaktır. Bunu fırsatçılar değerlendirecektir" dedi.

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ADIM ATILDI! 40 BİN CANLI HAYVAN TEDARİK EDİLECEK

Et ve Süt Kurumu uyanık kasaplara fırsat vermemek için harekete geçti. Fahiş zamların önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Ramazan ayına haftalar kaldı, bu süreçte bazı uyanık kasaplar kırmızı ete fahiş zamlar uygulayabiliyor. İşte bunun önüne geçebilmek için şimdiden bazı adımlar atılmaya başlandı. O adımlardan bir tanesi bu süreçte 40 bin canlı hayvanın tedarik edilmesi oldu.

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"CANLI HAYVAN TEMİN EDİLİRSE FİYATLAR DÜŞER"

Bir vatandaş "Canlı hayvan temin edilirse fiyatlar düşer. Bu kadar yani" derken mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Et Balık Kurumu'nun fedakarlığıyla bu ürünlere ulaşabiliyoruz. Esnaf arkadaşlardan bu ay için biraz daha duyarlı olmasını beklerim" dedi. Bir başka kasap da bir ara 6 ay boyunca, ithal et geldiği için artışın durduğunu söyledi.

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"ET FİYATLARINDA BİR DÜŞÜŞ DE OLABİLİR"

Ramazan ayının başına kadar yani 1 Mart tarihine kadar canlı hayvan tedariki yapılacak, vatandaşın kırmızı ete ulaşımı kolaylaştırılacak. Mikrofon uzatılan bir başka kişi ise "Et fiyatlarında bir düşüş de olabilir ve ete ulaşım daha hızlı bir şekilde olur. Yani yiyemeyen vatandaşlarımız da rahatlıkla yiyebilirler" yorumunu yaptı. Bir başkası ise "Tedarik artarsa ürüne ulaşım kolaylaşacağı için daha uygun fiyatlar görürüz" derken bir kasap da "Yerli besicilerin desteklenmesi lazım yani kalıcı olması için bu fiyatların" şeklinde konuştu.

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Hissenet
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et fiyatları Zam Et ve Süt Kurumu Gıda fiyatları artış fiyat
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