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Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu! Bekleme süresi 2 saati buldu: "Yüzde ellilik bir zam olur tahminimce"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
25.01.2025 22:24
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Sivas'ta et ve süt ürünlerinin zamlanacağı söylentisinin yayılmasının ardından, vatandaşlar fiyat artışından etkilenmemek için Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Bir vatandaş, “Yüzde ellilik bir zam olur tahminimce. Bu zamların arkası önü bitmez. En fazla ne kadar et verilirse o kadar alacağım" dedi.

Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu! Bekleme süresi 2 saati buldu: "Yüzde ellilik bir zam olur tahminimce"

Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası, piyasaya göre oldukça uygun fiyatlarla sunduğu et ürünleriyle vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Et ve süt ürünlerine zam yapılacağı söylentisinin ardından bazı vatandaşlar bu söylentiyi duyup bazıları ise rutin alışverişlerini yapmak için kuruma geldi.

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Sabahın erken saatlerinden itibaren önünde uzun kuyrukların oluştuğu kurumda özellikle dana kuşbaşı, dana kıyma gibi et ürünlerini daha uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar, saatlerce sıra bekliyor.

"BEKLEME SÜRESİ 2 SAATİ BULUYOR"

Sivas Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası, kaliteli et ürünlerini halkla buluştururken, piyasadaki artan fiyatlarla kıyaslandığında daha cazip fiyatlarla satış yaparak vatandaşların bütçelerine de katkı sağlıyor. Bu günü buraya ayırdıklarını belirten bazı vatandaşlar, “Enflasyona göre zamlar oluyor. İhtiyacımız kadar olanı alıyoruz. Kasaplara göre daha uygun fiyatlı. Kuyruk var ama olsun. Bekleme süresi bir iki saati buluyor. Kıymanın fiyatı burada 300 TL” şeklinde ifadelere yer verdiler.

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“ZAMLARIN ARKASI ÖNÜ BİTMEZ"

Stok yapmaya geldiğini belirten Ahmet Özcelep ise, “Yüzde ellilik bir zam olur tahminimce. Bu zamların arkası önü bitmez. En fazla ne kadar et verilirse o kadar alacağım. Geleli bir saat oldu. Sıranın sonlarındayım. Herhalde bugünü burada tamamlarım” dedi.

Kaynak: İHA

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Sivas Zam
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