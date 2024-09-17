Zam üstüne zam olunca vatandaş tepki gösterdi... Operatör fiyatları aldı başını gidiyor! Yüzde 300'e varan fiyat artışları...

Günümüzde iletişim kurmak ihtiyaç sıralamasında önemli bir yer kaplamaya başladı. Taahhüt süresi dolan vatandaşlar paket yenilemek isteyince yüzde 200 ile 300 arasında bir zam oranıyla karşılaşınca bu duruma tepki göstermeye başladı.

Habertürk'ün haberine göre, artan fiyatları göstermek için faturalarının fotoğrafını atan sosyal medya kullanıcıları artan fiyatları gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcısı olan biri 162.7 lira fatura öderken bu ay itibarıyla faturasının 640.5 liraya yükseldiğini belirtti. Yani söz konusu kullanıcı 2 ay öncesine göre ağustosta tam olarak yüzde 294 zamlı bir fatura ödemiş oldu.

Benzer şekilde bir başka kullanıcı da faturasının 235 liradan 814.9 liraya çıktığını paylaştı. Buradaki zam oranı da tam olarak yüzde 246,7 oluyor.

Operatör zamlarına tepki sosyal medya ile de sınırlı kalmış değil. Şikâyet sitelerinde 'fahiş zam' yapıldığına dair şikayetler her geçen gün artıyor.

ŞİKAYETLERİN SONU YOK

Bir kullanıcı ise çareyi Sikayetvar.com'a yazarak buldu. Uzun süredir aynı operatörü kullandığını belirten kullanıcı, 188 liralık sabit hatlı faturasına 1765 liralık artırım yapıldığını belirtti ve, "Lütufmuş gibi 570 TL’ye inileceği söyleniyor. Bu nasıl bir ahlak anlayışı" ifadelerini kullandı.

İKİ KATINDAN FAZLA ZAM İSYAN ETTİRDİ!

Yine aynı sitede Turkcell faturalı hat kullandığını belirten bir kullanıcı ise "240 lira ödediğim paketimin güncel hali 600 lira olarak teklif ediliyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi. İki katından fazla bir zam hangi sektörde var. Eğer yardımcı olmazsanız hattımı kapatmayı düşünüyorum" şikayetinde bulundu.

İLERİYE YÖNELİK HESAPLAMALAR YAPILIYOR

Türkiye'de ve dünyada pek çok tüketici hem fiyat artışlarından etkilenmemek için hem de mevcut koşullarda görece daha uygun rakamlı bir abonelik ücreti ödemek için taahhütlü paketleri tercih ediyor. Burada şirketler de gelirini garanti altına aldığı için sistemden fayda sağlıyor. Taahhütler genel olarak 12 veya 24 ay için veriliyor.

Taahhütler ileriye yönelik verilen sözler olduğu için aslında ileriye yönelik enflasyon beklentilerine göre hesaplama yapmak gerekiyor. Çünkü bir önceki taahhüt verildiğinde şirketler ileriye yönelik potansiyel maliyet artışlarını da göz önünde bulundurarak bir fiyat belirliyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ OPERATÖRLERİ ETKİLEYEBİLİR

TCMB'nin eylül ayı piyasa katılımcıları anketine bakıldığında piyasanın 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin yüzde 27.49, 24 ay sonrası için ise yüzde 18.38 olduğu görülüyor. Bu beklentiler gerçekleşirse 24 aylık TÜFE artışı yüzde 50.9 olacak.

Buradan da anlaşılabileceği gibi operatörler yeni paket fiyatlarını beklentilere göre ayarlamıyor. Gerçekleşen enflasyonun fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığına bakarsak da yapılan zamları açıklayacak bir oran karşımıza çıkmıyor.

TÜİK verilerine göre Ağustos 2024'te yıllık enflasyon yüzde 51.97'ye geriledi. Ağustos 2022-Ağustos 2024 arası TÜFE'deki artış oranı ise yüzde 141.5 oldu.

Dolayısıyla yüzde 250'yi aşan zamlar geçmiş dönemdeki enflasyonun da çok üzerinde oluyor.

YÜZDE 82.5 VE YÜZDE 137.7'LİK KÂR ARTIŞLARI

Buna karşılık yüksek oranda zam yapan operatörler büyük kârlar etmeye devam ediyor. Turkcell'in net kârı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 82.5 artarak 12 milyar 532 milyon lira oldu. 2024'ün ilk 6 ayında ise 5 milyar 760 milyon TL net kâr açıkladı.

Türk Telekom'un net kârı da 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 137.7 artarak 16 milyar 422 milyon liraya yükseldi.

Buradan da görüleceği gibi önceden verilen taahhütler firmaların kârlılığına bir darbe vurmadı.