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Zamlı asgari ücretler yarın yatacak mı? Asgari ücret ek zammı ne zaman maaşlara yansıyacak?

30.06.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ek zammı son dönemde vatandaşların gündeminde bulunuyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret zammı için komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Asgari ücret ek zammının maaşlara ne zaman yansıyacağı ise merak edildi. Peki zamlı asgari ücretler yarın yatacak mı? Asgari ücret ek zammı ne zaman maaşlara yansıyacak? İşte ek zam ile ilgili merak edilenler...

Zamlı asgari ücretler yarın yatacak mı? Asgari ücret ek zammı ne zaman maaşlara yansıyacak?

Vatandaşlar "Asgari ücret ek zammı maaşlara ne zaman yatacak?" sorusunu sorgulamaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmesi gerçekleşti. Yapılacak ek zam oranı henüz netleşmese de zammın yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki zamlı asgari ücretler yarın yatacak mı?

ZAMLI ASGARİ ÜCRETLER YARIN YATACAK MI?

Kabine Toplantısı sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya geldi. Bakan Vedat Bilgin, konuyla ilgili açıklamaya yaptı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplandığını kamuoyu ile paylaştı.

Toplantı bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleşti ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay yer aldı. Bakan Vedat Bilgin komisyonda gerçekleşen çalışmaların ve kamuoyuna açıklanacak kararın 30 Haziran 2022 Perşembe günü sonuç bulmasını beklediklerini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET EK ZAMMI NE ZAMAN MAAŞLARA YANSIYACAK?

2022 yılı Temmuz zammı olarak ifade edilen asgari ücrete zam için komisyon toplandı. Vatandaşlar asgari ücret ek zammının maaşlara ne zaman yansıyacağını da sorgulamaya başladı. Buna göre Temmuz sonunda komisyon toplantısından çıkacak olan karar yeni asgari ücret zammını belirleyecek.

2022 yılında ek zam uygulanmış olan zamlı asgari ücretin Ağustos ayında maaşlara yansıması beklenmekte.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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