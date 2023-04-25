Zincir marketler 2,7 milyar liralık cezaya itiraz etmişti! Mahkemeden karar çıktı

Rekabet Kurulu, koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında yürütülen soruşturmada 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında 2021 yılında toplam 2,7 milyar lira idari para cezası uygulamıştı. Söz konusu teşebbüsler, idari cezaya ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Ankara 7'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Görülen davalarda, tüm teşebbüsler açısından yürütmenin durdurulması istemi daha önce reddedildi.

Ankara 7'nci İdare Mahkemesi, 14 Mart 2023 tarihinde de tüm davaların reddi yönünde karar verdi. Teşebbüsler hakkında verilen Kurul kararının hukuka uygun olduğu hükme bağlandı. Mahkemenin kararının istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

BİM’e 958,1, A101’e 646,6, Migros’a 517,7, Şok’a 384,4, Carrefoursa’ya 142,5, Savola Gıda’ya ise 22,2 milyon liralık Rekabet cezası uygulanmıştı.

Marketlerin kararların tebliğinin ardından davayı istinaf mahkemesine götürmek üzere 30 günlük süreleri bulunuyor. Ekim 2021 tarihinde, kartel oluşturma ve danışıklı fiyat oluşumu gerekçeleriyle 5 zincir markete ve Savola Gıda’ya toplam 2,7 milyar TL’yi bulan ceza uygulaması yapılmıştı. Cezanın kesilmesinin ardından şirketler hukuki süreci başlatmış, geçen Aralık ayında da firmaların sözlü savunmaları dinlenmişti.

BİM dün açıklama yaparak Ankara ilgili İdare Mahkemesi nezdinde görülen rekabet cezasının iptaline yönelik davanın esastan reddedildiğini duyurmuştu.



