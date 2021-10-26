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Zincir marketlerin savunma günü! Yarın Rekabet Kurulu sözlü savunma alacak

26.10.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısını yarın yapacak.

Zincir marketlerin savunma günü! Yarın Rekabet Kurulu sözlü savunma alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlere yönelik Rekabet Kurulu'nun geçen yıl başlattığı soruşturmada sona gelindi. Kurul, marketlerin sözlü savunmalarını çarşamba günü dinleyecek. Kararını da 29 Ekim’e kadar açıklayacak.

SÖZLÜ SAVUNMA YARIN

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, yarın tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Rekabet Kurulu tarafından düzenleme önerilen 12 başlık şu şekilde:

Ticari sırların alıcı tarafından kötüye kullanılması

Alıcı tarafından gerçekleştirilen ticari misillemeler

Bozulabilir tarımsal gıda ve ürünler bakımından 30 günü aşan ödeme süreleri

Diğer tarımsal gıdalar bakımından 60 günü aşan ödeme vadeleri

Bozulabilir gıda ürünlerinde kısa müddette gerçekleşen iptal bildirimleri

Satılmayan ürünlerin iadesi

Alıcın tek taraflı yaptığı sözleşme değişiklikleri

İşlemle alakası bulunmayan ödeme talepleri

Pazarlama için tedarikçinin ödeme gerçekleştirmesi

Kayıp ve bozuk mal ihtimalinin tedarikçiye transferi

Listeleme, raf ve stok bedellerini tedarikçinin ödemesi

Reklama tedarikçinin ödeme yapması

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rekabet Kurumu
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