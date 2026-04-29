Ziraat Bankası 1,75 milyar dolarlık kaynak temin etti

Ziraat Bankası, uluslararası piyasalardaki etkin kaynak yönetimi anlayışı doğrultusunda 1,75 milyar dolar tutarında kaynak temin ettiğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankasının sürdürülebilirlik bağlantılı kredisinin performans kriterleri, yeşil varlık oranını destekleyen finansman faaliyetlerinin artırılması ve sürdürülebilir tarım olarak belirlendi.

Ziraat Bankası, mevduat dışı kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında 24 ülkeden 60 bankanın katılımıyla 849 milyon dolar ve 767 milyon avro olmak üzere iki dilimde toplam 1,75 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi temin ederek, geçen yıl sağladığı rekor sendikasyon kredisini yüzde 100 başarıyla yeniledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

