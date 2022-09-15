Ziraat Bankası duyurdu: Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması uygulama tarihi bir yıl uzatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının "TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İÇİN SÜRE 1 YIL DAHA UZATILDI

Buna göre daha önce 1.1.2020-31.12.2022 yılları arasında belirlenen uygulama dönemi 1.1.2020-31.12.2023 olarak yeniden belirlendi.

Yapılan değişiklik ile etlik piliç yetiştiriciliği için asgari on bin adet; kaz, ördek, hindi için asgari bin adet; bıldırcın için asgari iki bin adet; deve kuşu için asgari elli adet, kuluçkahane için bin adet ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya kurulu işletme kapasitesini asgari bu kapasitelere çıkaran üreticilere kanatlı hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes (yumurta tavukçuluğunda yeni ve ilave kümesler ayrık), kuluçkahane (ticari amaçla civciv çıkaran), gübre işleme tesisi, yem deposu/silosu, yumurta işleme ünitesi/tesisi, yumurta tasnif ünitesi/tesisi, yumurta paketleme ünitesi/tesisi yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik amacıyla yapılacak harcamaları, ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsayacak.



