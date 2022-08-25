Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? Ziraat Bankası 2022 emekli promosyon ücreti ne kadar, şartları neler?

Bankaların emekli promosyonları ve şartları, emekli vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Ziraat Bankası'na geçerek emekli maaşını almak isteyenler konuya ilişkin "Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar? Ziraat Bankası 2022 emekli promosyonu kaç TL, şartları neler?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri hakkında detaylar...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine Ziraat Bankası'ndan;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca başvuru şartı olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURULUR?

Ziraat Bankası promosyon ödemesine ilişkin başvuru;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS,

Müşteri İletişim Merkezi

aracılığı ile yapabilirsiniz.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.



