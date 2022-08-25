Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? Ziraat Bankası 2022 emekli promosyon ücreti ne kadar, şartları neler?

Bankaların emekli promosyonları ve şartları, emekli vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Ziraat Bankası'na geçerek emekli maaşını almak isteyenler konuya ilişkin "Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar? Ziraat Bankası 2022 emekli promosyonu kaç TL, şartları neler?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri hakkında detaylar...
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine Ziraat Bankası'ndan;
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ayrıca başvuru şartı olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.
Ziraat Bankası promosyon ödemesine ilişkin başvuru;
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
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