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Ziraat, HalkBank ve VakıfBank kredi faiz oranları! 3 kamu bankasından indirim!

19.11.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından 100 baz puanlık faiz indirimi ile üç kamu bankası indirime gitti. İşte Ziraat Bankası, HalkBank ve Vakıfbank’ın kredi faiz oranları…

Ziraat, HalkBank ve VakıfBank kredi faiz oranları! 3 kamu bankasından indirim!

Pandemi dönemiyle birlikte maddi sıkıntı yaşayan pek çok kişi kredi için bankaların yolunu tutuyor. Üç kamu bankası son olarak ev kredilerinde indirime gitmişti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Ziraat Bankası, HalkBank ve Vakıfbank’ın kredi faiz oranları değişti. İşte kredi oranlarındaki son durum…

ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Artan gayrimenkul ve otomobil piyasaları pek çok vatandaşı bankalardan kredi çekmek durumunda bıraktı. Üç kamu bankası anlaşarak kredi faiz oranlarında indirime gitti. Özellikle konut kredisi için başvuruda bulunan vatandaşları sevindirecek haberler geldi. Bu haberimizde sizler için Ziraat Bankası, VakıfBank ve HalkBank konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını bir araya getirdik. İşte kredi faiz oranlarındaki son durum…

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI

Yeşilışık Taşıt kredisi: %1.54'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.58'den
Hesaplı Evim Konut Kredisi: %1,29’dan başlamaktadır.

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: %1.50'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,29’dan başlamaktadır.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.55'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
Konut kredisi: %1.29'dan başlayan fiyatlarla

MERKEZ BANKASI KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdüğü kaydedildi.

Duyuruda, küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanma ve aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgındaki yeni varyantların küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu belirtildi.
Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başladığı aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanında, bireysel kredilerle ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir. Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir."

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Halkbank VakıfBank Ziraat Bankası
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