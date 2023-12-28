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Zorunlu Deprem Sigortası'nda asgari prim tutarları artırıldı! 3,016 TL'den 6,000 TL'ye yükseldi: Artık her ay değişecek

28.12.2023 09:29 | Son Güncelleme:
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Zorunlu Deprem Sigortası'nda asgari prim tutarları ile sigorta hesabına esas olan metrekare bedelleri artırıldı. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri ise, betonarme yapılarda 3,016 TL'den 6,000 TL'ye, diğer yapılarda 2,080 TL'den 4,000 TL'ye çıkarıldı. Yeni tutarlar 1 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Yurt içi üretici fiyat endeksine göre her ay değişecek.

Zorunlu Deprem Sigortası'nda asgari prim tutarları artırıldı! 3,016 TL'den 6,000 TL'ye yükseldi: Artık her ay değişecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tebliğine göre, Zorunlu Deprem Sigortası asgari prim tutarları, risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla; 280 TL'den 979 TL'ye, 240 TL'den 869 TL'ye, 180 TL'den 739 TL'ye, 140 TL'den 693 TL'ye, 110 TL'den 521 TL'ye, 90 TL'den 370 TL'ye ve 80 TL'den 252 TL'ye yükseltildi. Yeni tutarlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri ise, betonarme yapılarda 3,016 TL'den 6,000 TL'ye, diğer yapılarda 2,080 TL'den 4,000 TL'ye çıkarıldı. Bu tutarlar 1 Şubat 2024 tarihinden başlamak üzere uygulanacak.

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HER AY DEĞİŞECEK

Tebliğe eklenen maddeye göre, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan aylık 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında artırılacak. Açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak alınacak.

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