Bakan Bolat duyurdu: İhracatta yeni rekor kırıldı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Kasımda takvim şansızlığı yaşandığını belirten Bakan Bolat, yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırıldığını söyledi. Kasım ayında ihracat 22,7 milyar dolar olurken, ithalat ise 30,5 milyar dolar oldu. Kasımda dış ticaret açığı ise 7,8 milyar dolar oldu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları:



Kasım ayında yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdık. Takvim etkisinin olumsuz etkisine rağmen ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 483 milyon dolar net artış sağladık. Toplam mal ihracatımız 270,6 milyar dolara yükseldi. 2025 yılının 11 ayının 9 ayında mal ihracatında aylık artışlar sağladık. 2025'in 4 ayında aylık mal ihracatı rekoru kırdık ve 2025'in ilk 11 ayında mal ihracatında 8,8 milyar dolar artış kaydedildi. Bunu aralık ayında 9-10 milyar dolara yükseltmek için canla başla çalışacağız.

5,1 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

2025 yılının ilk 11 ayında hizmetler ihracatında yüzde 4,7 artış sağlanarak net 5,1 milyar dolar artış sağladık. Bunların sonucunda 2025 Kasım itibarıyla yıllıklandırılmış kasım ihracatımız 122,5 milyar dolara ulaşmış oldu. Bu yılın başında Cumhurbaşkanımızın yıl başlangıcı toplantısında bizlere vaaz ettiği 390 milyar dolarlık toplam mal ve hizmetler ihracatı rakamını kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmışda 393,1 milyar dolar seviyesine yükseltmiş olduk. Bu yıl geçen yılki rakamın 14 milyar dolar fazlasıdır.

Bu ay bir takvim etkisi şansızlığı yaşadık. Bir cuma eksiğimiz, bir pazar fazlamız oldu. Cuma günleri bizlerin en bereketli günümüzdür. Pazar günleri ihracat az olur. Bu cuma eksikliğinden biz yaklaşık 1,3 milyar dolar daha az ihracat yapmak durumunda kaldık. Biz 24 milyar dolar seviyesinde bir ihracat açıklayabilirdik.

11 ayda ihracatımızda yüzde 3,7 artışımız var. 247,2 milyar dolara yükseldik. Geçen yılın 11 ayına göre net 8,8 milyar dolar artışımız var. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız yüzde 3,6 ila 270,6 milyar dolar. Net 9,3 milyar dolar artış sağladık.

KASIM AYI İTHALATI 30,5 MİLYAR DOLAR

Kasım ayında ithalat yüzde 2,6 artışla 30,5 milyar dolar oldu. 2024 yılı kasım ayında mal ithalatı 29,7 milyar dolar idi. Mal ithalatında kasım ayında net artış 778 milyon dolar oldu.

2025 yılı Ocak-Kasım dönemindeki 11 aylık ithalat 329,7 milyar dolar. Yüzde 5,7 artış yani 17,9 milyar dolar yükseldi. 2024 Ocak-Kasım döneminde ise 311,8 milyar dolarlık ithalat kaydedilmişti.

Ocak-Kasım döneminde altın ithalatı 6 milyar dolar, binek otomobil ithalatı 4 milyar dolar, doğal gaz ithalatı 3 milyar dolar, bakır ve alüminyum ithalatı 1,5 milyar dolar arttı.

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 4 artışla 7,8 milyar dolar oldu. 2024 Kasım ayında ise 7,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı kaydedilmişti. Ocak-Kasım döneminde ise açık 82,5 milyar dolar oldu. 11 aylık dönemde dış ticaret açığında yüzde 12,4 oranında ve net 9,1 milyar dolar artış oldu. Geçen yıl bu rakam 73,4 milyar dolar idi. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız ise 91,3 milyar dolar.

İhracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 0,33'lük azalma var. Yüzde 74,43 oranında ihracatımız ithalatımızı karşılıyor. Geçen yıl bu oran yüzde 74,76 idi.