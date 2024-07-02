Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı mayısta sabit kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerine göre, AB'de nisan ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayısta aynı seviyeyi korudu.

AB'de işsiz sayısı, mayısta 13 milyon 200 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 11 milyon 78 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Mayıs ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 828 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 287 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,4, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,2 olarak ölçüldü.

(AA)





