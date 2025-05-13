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İşsizlik sigortasının 4 ayda ne kadar büyüdüğü belli oldu!

İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların uğradıkları gelir kaybını telafi etmeleri için 1999'da yasalaşan İşsizlik Sigortası Fonu, ilk sigorta ödemesinin yapıldığı Haziran 2002'den itibaren işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor. Buna göre, İşsizlik Sigortası Fonu, bu yılın ilk dört ayında 68,5 milyar lira büyüyerek, 427 milyar 483 milyon liralık varlığa ulaştı.

İşsizlik sigortasının 4 ayda ne kadar büyüdüğü belli oldu!

Geçen yılı 358 milyar 971 milyon lirayla kapatan İşsizlik Sigortası Fonu, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyümesini sürdürüyor.

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FON NE KADAR BÜYÜDÜ?

Bu yılın ilk dört ayında 68,5 milyar lira büyüyen fon, nisan ayı sonu itibarıyla 427 milyar 483 milyon liralık varlığa ulaştı. Söz konusu dört aylık dönemde fonun gelirleri 146 milyar 83 milyon lira olurken, giderleri ise 77 milyar 572 milyon lirayı buldu.
Bu dönemde en büyük gelir kalemi 68 milyar 939 milyon lirayla işçi ve işveren primleri oldu. Başlıca giderler ise 24 milyar 715 milyon lira ile işsizlik ödeneği, 26 milyar 715 milyon lirayla teşvik ve destek ödemeleri kalemlerinde gerçekleşti.

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EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.
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Ödenek miktarı işten ayrılmadan önceki son 4 aylık kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor ancak hesaplanan tutar asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu rakamdan, binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor.

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2025'te 4 ay çalışıp işsiz kalan bir kişi için en düşük işsizlik ödeneği miktarı mevcut asgari ücretle 10 bin 323 lira olarak uygulanıyor.
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SİGORTALILIK SÜRESİNE GÖRE ÖDEME!

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İşsiz kalanların, ödenekten yararlanabilmesi için de belirli şartları sağlaması gerekiyor.

Kişi, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a şahsen veya elektronik ortamda başvurması halinde bu ödenekten yararlanabiliyor.

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Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp bu primi ödemiş sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp prim ödemiş sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
işsizlik sigorta
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