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İTO İstanbul'un Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.04.2025 12:37
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İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un Mart ayı enflasyonunu açıkladı. İTO'nun verilerine göre, aylık yüzde 3,79; yıllık bazda ise yüzde 46,23 oranında arttı. Toptan fiyatlar, aylık yüzde 2,30 yükselirken; yıllık ise yüzde 46,12 oldu.

İTO İstanbul'un Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

İTO, İstanbul'un MArt ayı enflasyonunu açıkladı. İTO'nun verilerine göre, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,79 oldu.
2024 Mart ayına göre 2025 Mart ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 46,23 olarak gerçekleşti.

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İstanbul Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Şubat ayında yüzde 2,33 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Mart ayında yüzde 2,30 oranında artmıştır.

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2025 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 33,17, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 46,12 olmuştur.
Mart 2025’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 4,83, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,64, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 1,64, Madenler grubunda yüzde 1,59, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 1,39 artış; İşlenmemiş Maddeler grubunda ise yüzde -0,67 azalış gözlenirken; Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlenmemiştir.

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Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Mart ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; İnşaat Malzemelerinde yüzde 92,81, Mensucatta yüzde 71,96, Kimyevi Maddelerde yüzde 47,09, Gıda Maddelerinde yüzde 43,70, Yakacak ve Enerjide yüzde 36,08, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 34,44, Madenlerde yüzde 30,02 artış gerçekleşmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon istanbul enflasyon ito
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