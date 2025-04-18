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Kısa vadeli dış borç stoku şubatta azaldı

18.04.2025 14:33
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 173,2 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stoku şubatta azaldı

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 223,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 3,9 azalarak 77,4 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 0,4 yükselerek 31,6 milyar dolara çıktı.

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YURT İÇİNDE MEVDUAT YÜKSELDİ

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, önceki aya göre yüzde 8,3 azalarak 19,2 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,4 yükselişle 18,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı 18,8 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 7,2 azalarak 21,1 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 64,2 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,2 artarak 59,8 milyar dolar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,2 artarak 4,4 milyar dolara çıktı.

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Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 35,8'i dolar, yüzde 25,2'si avro, yüzde 23,7'si TL ve yüzde 15,3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Şubat itibarıyla kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, Merkez Bankası ile genel hükümetin toplam yükümlülükleri bir önceki aya göre artış gösterirken, bankalar ve diğer sektörlerin yükümlülükleri azaldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
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