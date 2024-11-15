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Merkez Bankası beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.11.2024 10:02
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Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2024 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 36,63 TL iken, bu anket döneminde 35,72 TL oldu.

Merkez Bankası beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2024 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

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ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,44 iken, bu anket döneminde yüzde 27,20 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,08 ve yüzde 18,33 olarak gerçekleşmiştir.

DÖVİZ KURUNDAKİ BEKLENTİ DÜŞTÜ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 36,63 TL iken, bu anket döneminde 35,72 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,73 TL iken, bu anket döneminde 42,75 TL olarak gerçekleşmiştir

dolar

2024 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,93 olasılıkla yüzde 23,00 –25,99 aralığında, yüzde 36,97 olasılıkla yüzde 26,00 –28,99 aralığında, yüzde 16,94 olasılıkla ise yüzde 29,00 -31,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,98’inin beklentilerinin yüzde 23,00 –25,99 aralığında, yüzde 38,10’unun beklentilerinin yüzde 26,00 –28,99 aralığında, yüzde 20,63’ünün beklentilerinin yüzde 29,00 –31,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRA ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Kasımayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,28 olasılıkla yüzde 14,00 –16,99 aralığında, yüzde 47,20 olasılıkla yüzde 17,00 –19,99 aralığında, yüzde 22,30 olasılıkla ise yüzde 20,00 –22,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 17,86‘sının beklentilerinin yüzde 14,00 -16,99 aralığında, yüzde 41,07‘sinin beklentilerinin yüzde 17,00 –19,99 aralığında, yüzde 30,36‘sının beklentilerinin yüzde 20,00 –22,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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FAİZ BEKLENTİSİ AYNI KALDI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ile TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİNDE İYİLEŞME

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

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Merkez Bankası anket
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