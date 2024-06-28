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Merkez Bankası'ndan yeni veri seti: Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi düştü!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.06.2024 10:33
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TCMB, farklı ekonomik aktörlerin enflasyon beklentilerini “Sektörel Enflasyon Beklentileri” yayını altında birleştirdi. Haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,4 puan azalarak yüzde 31,8 seviyesine, hanehalkı için 4,6 puana düştü.

Merkez Bankası'ndan yeni veri seti: Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), farklı ekonomik aktörlerin enflasyon beklentilerini, "Sektörel Enflasyon Beklentileri" yayını altında birleştirerek kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Buna göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,4 puan azalarak yüzde 31,8 seviyesine, hanehalkı için 4,6 puan düşerek yüzde 71,5 seviyesine geriledi.

TCMB’den yapılan duyuruda, Merkez Bankası tarafından yürütülmekte olan Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TCMB ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi aracılığıyla farklı sektörlerin gelecek 12 aylık dönem için enflasyon beklentilerinin derlendiği hatırlatıldı.

Duyuruda, “Sektörel Enflasyon Beklentileri” yayını altında, halihazırda yayımlanmakta olan piyasa katılımcılarının beklentilerine ek olarak reel sektör ve hanehalkı enflasyon beklentilerinin de aylık frekansta kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

"Sektörel Enflasyon Beklentileri"nin, TCMB internet sitesinde "İstatistikler/Eğilim Anketleri/Sektörel Enflasyon Beklentileri" başlığı altında yayınlanmaya başladığı belirtilen duyuruda, detaylı bilgilere de Merkezin Güncesi’nde yayımlanan "Enflasyon Beklentilerinin Takibi İçin Yeni Bir Yayın: Sektörel Enflasyon Beklentileri" başlıklı blog yazısından erişilebildiği kaydedildi.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ

Buna göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,4 puan azalarak yüzde 31,8 seviyesine, hanehalkı için 4,6 puan düşerek yüzde 71,5 seviyesine gerilerken, reel sektör için 0,2 puan artarak yüzde 56,2 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,4 puan artarak yüzde 33,5 seviyesinde gerçekleşti.

(AA)

Express


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