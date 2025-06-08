Milyoner sayısı yüzde 49 arttı! 10 bin liranın altında hesap ise 150 milyonu geçti...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye’deki toplam banka mevduatlarının yüzde 78’i 2,1 milyon kişiye ait. Bu hesaplarda 15,3 trilyon TL bulunuyor. Buna karşın, 10 bin TL’nin altında para bulunan banka hesabı sayısı 163 milyonun üzerinde.

Paraanaliz'de yer alan habere göre; nüfusun büyük çoğunluğu bankada 10 bin TL bile tutamıyor. 2024 yılının Nisan ayı ile 2025'in Nisan ayı karşılaştırıldığında 12 ayda yurt içi ve yurt dışı yerleşik toplam milyoner sayısı yüzde 49 arttı.

MUDİ SAYISI ARTTI

Bu artışla birlikte, 1 milyon lira ve üzeri mevduata sahip mudilerin hesaplarındaki toplam tutar da 11,8 trilyon TL’den 16,99 trilyon TL’ye yükseldi. Yurt içi yerleşik mudi sayısı bir yılda 744 bin 548 kişi artarak 2 milyon 176 bin 939’a yükseldi. Bu kişilerin sahip olduğu toplam mevduat ise 10,8 trilyon TL’den 15,7 trilyon TL’ye çıktı.

Bu hesaplarda yer alan varlıkların dağılımı şöyle:



10,05 trilyon TL yerel para (TL) cinsinden,

4,47 trilyon TL döviz tevdiat hesaplarında,

1,21 trilyon TL kıymetli maden depo hesaplarında.

Yurt içi milyoner başına düşen ortalama mevduat da 7 milyon 230 bin TL olarak kayıtlara geçti.

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI ARTTI

Yurt dışında yerleşik milyoner sayısı da 2025 Nisan itibarıyla 200 bin 93 kişiye ulaştı. Bu, geçen yıla göre 40 bin 802 kişilik bir artış anlamına geliyor. Yurt dışı mudilerin hesaplarındaki toplam mevduat miktarı ise 278,4 milyar TL arttı. Bu varlıkların yaklaşık 391 milyar TL’si yerel para cinsinden.



MEVDUATLAR 19 TRİLYON ARTTI

13 Aralık 2025 haftasında bankacılık sektörünün toplam mevduatı, önceki haftaya göre 563,5 milyar TL artarak 18 trilyon 997 milyar TL’ye ulaştı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre;



TL cinsi mevduatlar: Yüzde 4,12 artarak 11,75 trilyon TL

Yabancı para (YP) mevduatlar: Yüzde 1,19 artarak 6,42 trilyon TL

Bankalardaki toplam döviz mevduatı: 192,8 milyar dolar

Bunun 164,1 milyar doları yurt içi yerleşiklere ait.

Parite etkisinden arındırıldığında, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında haftalık 1,37 milyar dolarlık net artış kaydedildi.



SERVET EŞİTSİZLİĞİ BÜYÜYOR

BDDK verilerine göre, Türkiye’deki toplam banka mevduatlarının yüzde 78’i yalnızca 2,1 milyon kişiye ait. Bu hesaplarda 15,3 trilyon TL bulunuyor.

Buna karşın, 10 bin TL’nin altında para bulunan banka hesabı sayısı 163 milyonun üzerinde. Bu da milyonlarca kişinin yalnızca birkaç bin liralık tasarrufa sahip olduğunu, bazı kişilerin ise birden fazla hesabının bulunduğunu ortaya koyuyor.



DÜŞÜK GELİR GRUBUNUN PAYI ERİYOR

2020 yılında milyonerlere ait mevduatların toplam içindeki payı yüzde 55,37 iken, 10 bin TL altı mudilerin payı yüzde 2,69 seviyesindeydi. Bugün bu oran yüzde 0,7’ye kadar gerilemiş durumda. Son beş yılda yüksek servet grubunun payı hızla artarken, düşük servet grubunun toplamdan aldığı pay dramatik biçimde azaldı.