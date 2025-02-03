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Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!

03.02.2025 15:59
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 5,03 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 42,12 oranında gerçekleşti. Peki, en çok fiyat artışının yaşandığı ürün ne oldu? İşte detaylar...

Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, ayakta tedavi hizmetlerindeki fiyat artışını, yüzde 44,31 ile başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler, yüzde 43,93 ile demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

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OCAKTA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 34,48 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 30,49 ile başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler, yüzde 28,94 ile evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler yer aldı.

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ÇOCUK GİYİM UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 8,13 ile çocuk giyiminde gerçekleşti. Bunu yüzde 5,91 ile kadın giyimi, yüzde 5,37 ile erkek giyimi, yüzde 4,47 ile kadın ayakkabısı, yüzde 3,95 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,48 ile çocuk ve bebek ayakkabısı izledi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
tüik tüik enflasyon
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