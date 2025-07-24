Piyasalar nefesini tuttu! Gözler Merkez Bankası'nın kararına çevrildi: Sadece saatler kaldı...

TCMB, bugün politika faiz kararını açıklayacak. Piyasalar bugün 14.00'da açıklanacak olan faiz kararını beklemeye başladı. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın atacağı adımları ve karar metninde hangi mesajları vereceğini merak ediyor. Faiz indirimine kesin gözü ile bakılırken piyasaların tepkisi merak konusu oldu.

FAİZ YÜZDE 46'YA YÜKSELTİLMİŞTİ!

Mart ayında yaşanan olayların ardından TCMB, piyasayı kontrol etmek için politika faizini yükseltmişti. Yüzde 42,5 olan politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 olarak belirlemişti. 17 Nisan'daki toplantının karar metninde ise, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" ifadeleri kullanılmıştı.



EKONOMİSTLER NE TAHMİN EDİYOR?

AA Finans tarafından Para Politikası Kurulu beklenti anketi yayımlandı. Ankete göre, 21 ekonomistin çoğunluğu TCMB’nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50 seviyesine çekeceği yönünde görüş bildirdi.

Katılımcıların 11’i 250 baz puan, 4’ü 300 baz puan, 6’sı ise 350 baz puan indirim beklentisini dile getirdi. Anket sonuçları, faiz indirimi beklentilerinin 250 ile 350 baz puan arasında yoğunlaştığını ortaya koydu.

PİYASALR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR!

Bugün saat 14.00’te açıklanacak PPK kararı öncesinde piyasalar, 250 baz puanlık indirimin ağırlık kazandığı senaryoya odaklanmış durumda. Ancak 300 ve 350 baz puanlık daha agresif indirim beklentileri de göz ardı edilmiyor.