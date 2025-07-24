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Piyasalar nefesini tuttu! Gözler Merkez Bankası'nın kararına çevrildi: Sadece saatler kaldı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün politika faiz kararını açıklayacak. Heyecanla beklenen karar öncesi ise beklentiler paylaşıldı. Bugün saat 14.00'te açıklanacak olan karar için 250 baz puan ile 600 baz puan arasında faiz indirimi bekleniyor. Peki, faiz indirimi beklenirken anketlerdeki sonuçlar ne oldu? İşte detaylar...

Piyasalar nefesini tuttu! Gözler Merkez Bankası'nın kararına çevrildi: Sadece saatler kaldı...
Ezgi Sivritepe

TCMB, bugün politika faiz kararını açıklayacak. Piyasalar bugün 14.00'da açıklanacak olan faiz kararını beklemeye başladı. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın atacağı adımları ve karar metninde hangi mesajları vereceğini merak ediyor. Faiz indirimine kesin gözü ile bakılırken piyasaların tepkisi merak konusu oldu.

Piyasalar nefesini tuttu! Gözler Merkez Bankası nın kararına çevrildi: Sadece saatler kaldı... 1

FAİZ YÜZDE 46'YA YÜKSELTİLMİŞTİ!

Mart ayında yaşanan olayların ardından TCMB, piyasayı kontrol etmek için politika faizini yükseltmişti. Yüzde 42,5 olan politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 olarak belirlemişti. 17 Nisan'daki toplantının karar metninde ise, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" ifadeleri kullanılmıştı.
Piyasalar nefesini tuttu! Gözler Merkez Bankası nın kararına çevrildi: Sadece saatler kaldı... 2

EKONOMİSTLER NE TAHMİN EDİYOR?

AA Finans tarafından Para Politikası Kurulu beklenti anketi yayımlandı. Ankete göre, 21 ekonomistin çoğunluğu TCMB’nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50 seviyesine çekeceği yönünde görüş bildirdi.

Piyasalar nefesini tuttu! Gözler Merkez Bankası nın kararına çevrildi: Sadece saatler kaldı... 3

Katılımcıların 11’i 250 baz puan, 4’ü 300 baz puan, 6’sı ise 350 baz puan indirim beklentisini dile getirdi. Anket sonuçları, faiz indirimi beklentilerinin 250 ile 350 baz puan arasında yoğunlaştığını ortaya koydu.

PİYASALR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR!

Piyasalar nefesini tuttu! Gözler Merkez Bankası nın kararına çevrildi: Sadece saatler kaldı... 4

Bugün saat 14.00’te açıklanacak PPK kararı öncesinde piyasalar, 250 baz puanlık indirimin ağırlık kazandığı senaryoya odaklanmış durumda. Ancak 300 ve 350 baz puanlık daha agresif indirim beklentileri de göz ardı edilmiyor.

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faiz Merkez Bankası politika faizi Fatih Karahan
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